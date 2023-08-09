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Новости В Канаде захотели вывести новую породу коров для снижения выбросов газа
Корова
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В Канаде захотели вывести новую породу коров для снижения выбросов газа

Виктория Христова Авг 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде захотели вывести новую породу коров для снижения выбросов газа отключены 37 Просмотров

Канадские фермеры намерены разводить особую породу коров, которая будет выбрасывать в атмосферу значительно меньше метана по сравнению со своими обычными сородичами.

Канадские фермеры намерены разводить особую породу коров, которая будет выбрасывать в атмосферу значительно меньше метана по сравнению со своими обычными сородичами.

Они надеются использовать этот подход в борьбе с глобальным изменением климата.

Доля домашнего скота в общем объеме мировых выбросов парниковых газов составляет 14,5 процента. Одним из основных источников выброса метана от крупного рогатого скота является его отрыжка. В США усиливается попытка снизить выбросы опасного для атмосферы газа путем добавления специальных компонентов в рацион животных. Однако эффективность такого подхода снижается, если скот перестает употреблять эти добавки.

В Канаде фермеры выбрали иной путь. Местный фермер планирует осеменить 107 телят спермой быков с определенными генетическими характеристиками, которые, как предполагается, приведут к генетически обусловленному снижению выбросов метана у их потомства. Ожидается, что эти телята станут одними из первых в мире, которых будут разводить с целью борьбы с загрязнением окружающей среды.

Министерство сельского хозяйства Канады пока еще не приняло окончательное решение о целесообразности разведения коров с низкими выбросами метана, однако подчеркнуло, что такая мера является «чрезвычайно важной» для борьбы с глобальным изменением климата.

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