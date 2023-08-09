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Новости Налоговая просит подтвердить доходы. Как это сделать?
Фото: https://www.lapresse.ca/

Налоговая просит подтвердить доходы. Как это сделать?

Anna Soboleva Авг 9, 2023 Новости, Финансы 1 комментарий 28 Просмотров

В последнее время многие получают письма от Revenue Quebec с просьбой предоставить подтверждение своих доходов. В связи с этим у эмигрантов возникает вопрос: как это сделать, если они приехали из другой страны?

«Мы не можем посчитать сумму налогового возврата. Вам следует подтвердить ваши доходы, которые вы получали за указанный период в стране вашего проживания до прибытия в Канаду», – письма примерно такого содержания все чаще стали получать эмигранты и, особенно, новоприбывшие после отправки своей декларации.

Однако в письмах нет никакой инструкции, как же это сделать. Если вы тоже получили такое сообщение, то вы можете просто предоставить выписку из налоговой со своей страны и отправить ее в Revenue Quebec по почте. Второй вариант – позвонить по номеру, указанному в вашем письме, и подтвердить необходимые данные в телефонном режиме. Единственный нюанс – на линии придется ожидать от 40 минут до 1.5 часов.

После того, как вы отправите данные, спустя несколько недель будет произведен пересчет и выдано решение о сумме налогового возврата.

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Один комментарий

  1. Olga Fedak
    Авг 9, 2023 в 09:47

    очень интересно. но в письме не указано, куда ее слать? дедушке на деревню?

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