В последнее время многие получают письма от Revenue Quebec с просьбой предоставить подтверждение своих доходов. В связи с этим у эмигрантов возникает вопрос: как это сделать, если они приехали из другой страны?

«Мы не можем посчитать сумму налогового возврата. Вам следует подтвердить ваши доходы, которые вы получали за указанный период в стране вашего проживания до прибытия в Канаду», – письма примерно такого содержания все чаще стали получать эмигранты и, особенно, новоприбывшие после отправки своей декларации.

Однако в письмах нет никакой инструкции, как же это сделать. Если вы тоже получили такое сообщение, то вы можете просто предоставить выписку из налоговой со своей страны и отправить ее в Revenue Quebec по почте. Второй вариант – позвонить по номеру, указанному в вашем письме, и подтвердить необходимые данные в телефонном режиме. Единственный нюанс – на линии придется ожидать от 40 минут до 1.5 часов.

После того, как вы отправите данные, спустя несколько недель будет произведен пересчет и выдано решение о сумме налогового возврата.