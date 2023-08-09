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Новости Касаткина стартовала с победы на теннисном «Мастерсе» в Монреале

Касаткина стартовала с победы на теннисном «Мастерсе» в Монреале

Виктория Христова Авг 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Касаткина стартовала с победы на теннисном «Мастерсе» в Монреале отключены 26 Просмотров

Победой российской теннисистки Дарьи Касаткиной над Элисе Мертенс из Бельгии завершился матч первого круга на турнире WTA 1000 Masters в Монреале.

Победой российской теннисистки Дарьи Касаткиной над Элисе Мертенс из Бельгии завершился матч первого круга на турнире WTA 1000 Masters в Монреале.

Четырнадцатая ракетка мира уверенно обыграла двадцать девятого номера мировой классификации. Итоговый счет — 6:4, 6:2.

Таким образом, 26-летняя уроженка Тольятти вышла во второй круг престижных соревнований. Ее следующей соперницей станет  Анна Блинкова (Россия).

Победой российской теннисистки Анны Блинковой над китаянкой Чжан Шуай завершился матч первого круга на турнире WTA 1000 Masters в Монреале.

Тридцать четвертая ракетка мира в упорном трехсетовом поединке сломила сопротивление сорок третьего номера мировой классификации. Итоговый счет — 4:6, 6:2, 6:3. Противостояние продолжалось один час и сорок восемь минут.

Таким образом, 24-летняя уроженка Москвы вышла во второй круг престижных соревнований.

Masters в Монреале проходит на открытых кортах с жестким покрытием с 7 по 13 августа. Призовой фонд соревнований составляет $2 788 468. Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп.

 

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