Правительство Канады вынуждает провинции брать «зеленые» обязательства

Возможность удержания миллиардов долларов налоговых льгот и грантов у провинций, не взявших «климатических» обязательств, рассматривает правительство Канады.

Возможность удержания миллиардов долларов налоговых льгот и грантов у провинций, не взявших «климатических» обязательств, рассматривает правительство Канады.

Чтобы сохранить льготы, провинции должны будут взять обязательства по достижению к 2035 году цели генерации электроэнергии без выбросов. Ограничение будет введено для нового возмещаемого 15-процентного налогового кредита на инвестиции в «чистую» электроэнергию. Кредит предназначен для инвестиций в производство, хранение и передачу электроэнергии без выбросов.

Федеральное правительство также пообещало рассмотреть вопрос о помощи в финансировании линий электропередачи в провинциях. также предусматривается не менее $3 млрд, предназначенных для грантов на проекты по возобновляемым источникам электроэнергии и повышения эффективности электросетей.

Министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил, что правительство рассматривает все эти меры, однако хочет «услышать мнение людей» по этому вопросу.

Издание отмечает, что для некоторых провинций принять решение будет несложно, так как они уже на 90% добились цели. Им только будет необходимо производить больше электроэнергии. Однако в четырех провинциях — Альберте, Саскачеване, Новой Шотландии и Нью-Брансуике — от 30% до 85% потребностей в электроэнергии обеспечивается за счет сжигания угля или газа.

«Мы не будем пытаться сделать невозможное, когда речь идет о производстве электроэнергии в нашей провинции», — заявил в мае премьер-министр Саскачевана Скотт Мо. «Мы не рискнем погрузить наши дома, наши школы, наши больницы, наши дома специального ухода, наши предприятия в холод и тьму из-за идеологических прихотей других», — добавил он.

Напротив, провинция Альберта расширяет производство экологически чистой электроэнергии, особенно за счет расширения солнечных электростанций. Генерация на угле выводится из эксплуатации, последний такой генератор должен быть преобразован до конца года.

Однако премьер-министр Альберты Дэниэль Смит объявила, что провинция приостанавливает утверждение новых крупных проектов в области ветровой и солнечной энергетики на шесть месяцев до решения проблем воздействия проектов на сельское хозяйство, пейзажи, надежность и последующего выведения из эксплуатации. Уилкинсон заявил, что согласен с этими аргументами и уверен, что с провинцией можно будет заключить соглашение.