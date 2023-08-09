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Туристический сектор Канады снова замедлился

Виктория Христова Авг 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Туристический сектор Канады снова замедлился отключены 32 Просмотров

Рост туристического сектора Канады снова замедлился после быстрого восстановления, последовавшего за снятием антиковидных ограничений.

Рост туристического сектора Канады снова замедлился после быстрого восстановления, последовавшего за снятием антиковидных ограничений.

Индустрия вернулась к доэпидемическим показателям, однако в 2023 году темы роста упали. В отчете, опубликованном в четверг экономистами TD Марком Эрколао и Риши Сондхи под названием «Медленный путь к восстановлению канадских расходов на туризм» говорится, что снижение связано с финансовыми проблемами в Канаде, такими как более высокие процентные ставки, замедление рынка труда и более широкое замедление туризма, наблюдаемое как внутри страны, так и за рубежом.

Ожидается, что полное восстановление произойдет к 2025 году. При этом отмечается, что внутренний туризм восстанавливается быстрее, чем международный.

С начала 2023 года по май число туристов из-за рубежа выросло с 2,11 млн человек до 2,25 млн что соответствует уровню 2011–2015 гг. Однако в 2019 году это число было еще на 20% выше.

Турпоток сократился, в том числе, за счет китайцев, которых стало на 80% меньше, чем в том же периоде 2019 года. С другой стороны, увеличилось число туристов из Индии, с которой нет такой напряженности, как с Китаем. Также на туристический сектор плохо влияют негативные эконмические тенденции в США.

В первом квартале 2023 года расходы на внутренний туризм достигли примерно 90% от допандемического уровня, на международный — 80%.

 

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