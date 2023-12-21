В Монреаль доставлен преступник, который бежал в Европу и скрывался там три года

Джулиано Йованович выдан Канаде и предстанет перед судом в Монреале. Он ответит за свои преступления по всей строгости закона.

Следователи Службы полиции Монреаля (SPVM) доставили среду в Монреаль 37-летнего гражданина Сербии, который скрывался в нескольких странах Европы в течение 3 лет. Джулиано Йованович (Djuliano Jovanovic) был задержан во Франции и был экстрадирован по запросу Канады.

Йованович обвиняется в том, что вместе с двумя подельниками он совершил мошеннические действия по ограблению нескольких человек. Тройка орудовала из Монреаля. Банда организовала мошенническую компанию, которая, якобы, занималась торговлей криптовалютой. В январе 2020 года мошенники ограбили двоих граждан США, которые прибыли на переговоры с ними в Монреаль. Во время переговоров жертвы преступников подключились к местному интернету, который, как оказалось, был взломан и находился под контролем хакеров. Таким образом мошенники получили доступ к криптокошелькам жертв и украли крипту на сумму в несколько миллионов долларов.

Жертвы ограбления обратились в полицию Монреаля, которая начала расследование и которой удалось арестовать всех троих преступников 12 февраля того же года.

Но после ареста Йованович был освобождён под залог с условием ношения электронного браслета. 21 марта он избавился от браслета и пересёк границу с США, после чего улетел в Румынию. Но во Франции, где его самолёт сделал промежуточную посадку, Йовановича задержали. После ареста выяснилось, что в Италии его тоже разыскивают за совершённые преступления, но там он был известен под именем Вукасин Попович. Французские власти выслали его в Италию, где он тоже бежал из-под ареста.

В 2022 году беглец вновь оказался во Франции, где и был арестован. В среду его, наконец-то, доставили в Монреаль, где он предстанет под судом по обвинению в воровстве, мошенничестве, использовании поддельных документов личности, перепродаже награбленного и т.д. На сей раз полиция заверяет, что приключения грабителя закончились. По меньшей мере до той поры, когда он отсидит срок и выйдет на свободу с чистой совестью.