Что делать в случае отмены или задержки рейса

Что делать, если ваш авиарейс задержали или отменили?

Летите в отпуск? Не забудьте о простейших правилах, которые помогут вам в случае задержки или отмены авиарейса.

В прошлом году задержки рейсов затронули 1 рейс из каждых пяти. Два процена рейсов были отменены. Даже если риск отмены не так уж и велик, то задержки регулярны, а часто и длятся долгиме часы Миллионы путешественников столкнулись с этими неприятностями. И, к сожалению, в период праздников задержки и отмены рейсов более вероятны, чем в спокойные дни.

Что необходимо предпринять в случае задержки или отмены вашего рейса:

Оформите страховку на поездку

Как только вы забронировали свой билет, обязательно оформите страховку. Страховка на отмену рейса позволит возместить расходы на любом этапе путешествия. Предположим, что ваш рейс задержан на один день из-за метели. Страховка от на отмену рейса может возместить стоимость вашего номера в отеле, еды и расходов на транспорт до аэропорта и обратно, если рейс был отменен и перенесён.

В последние сутки перед рейсом внимательно следите за оповещениями – как за текстовым сообщениями, так и за уведомлениями на сайте аэропорта и авиакомпании. Как правило, на этих сайтах указывается реальное положение дел.

Кстати, не забудьте внимательно следить за погодой. Если в районе посадки погоду вы и так видите, хотя прогноз может быть неожиданным, то о прогнозе погоды в районе прибытия желательно узнать заранее.

Если на сайте авиакомпании появилось предупреждение о сложных метеоусловиях на маршруте, весьма возможно, что вы можете перенести рейс или изменить маршрут без дополнительных трат.

Обязательно явитесь в аэропорт вовремя, даже если вы получили уведомление о переносе рейса. Дело в том, что регулярно “отменяются отмены” – объявленная задержка аннулируется. И вы не хотите приехать в аэропорт после отлёта вашего самолёта. Возможно, вам пойдут навстречу и переоформят билет бесплатно, но вина ваша – в условиях перевозки чётко поясняется, что опоздание к рейсу – вина пассажира.

Если рейс перенесён, а вы ждать не желаете, вы имеете право найти другой рейс по этому же маршруту и заказать этот билет, переоформив тот, что относился к задержанному рейсу, ничего не доплачивая. Разумеется, если место на другой рейс имеется. В принципе, вы имеете право полететь и самолётом другой авиакомпании в этом случае, но обязательно договоритесь сначала с той, рейс которой был перенсен, иначе долго придётся выбивать возмещение.

В любом случае, вы имеете право на частичную компенсацию расходов (возмещение стоимости билета, но не заказанной гостиницы, например), если рейс был отменён. Но учтите, что авиакомпании будут делать всё, что в их силах, пытаясь избежать возврата денег – вам предложат другой билет, заверят, что вы можете взять бесплатно билет в течение года и т.д. и т.п. Если будете стоять на своём, деньги вам вернут, хотя в течение месяца-двух. Но мороки и нервов это стоить будет, так как авиакомпании возвращать деньги не любят.