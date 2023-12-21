Апокалипсис монреальских выборов. Из канадской истории

Какие методы применялись на муниципальных выборах в 1940 году – противник Леона Трепанье выставляет кандадатом в мэры Леонарда Трепанье!

Напомним замечательную историю о выборах в Монреале.

9 декабря 1940 состоялись выборы мэра Монреаля. Внеочередные. Потому что мэра Камилиена Уда (Camillien Houde) сняли особым королевским указом, арестовали и заключили в лагерь на перевоспитание. Забегая вперёд, скажем, что когда освободили его в 1944 году, толпа встретила на вокзале, на руках донесла до дома. После освобождения Уд вновь выиграл выборы, причём с разгромным счётом – 80% избирателей проголосовали за него.

Но мы о выборах 9 декабря 1940 года. В Монреале было 300 тысяч избирателей. Проголосовали около 85 тысяч человек – 28% от общего числа. Это абсолютный рекорд низкой явки в выборах в городе.

Победил Адемар Райно (Adhémar Raynault), получив всего 7% голосов от общего числа избирателей. Это абсолютный рекорд по низкому количеству голосовавших за победителя.

А теперь изюминка – На втором месте оказался Леон Трепанье, получивший 6%, на третьем месте – Леонард Трепанье – 5%, на четвертом месте …. (барабанный бой! Вы правильно подумали!) – Мишель Трепанье – 4%. Остальные кандидаты (около десятка) набрали в сумме менее 6%.

Трепанье – довольно редкая фамилия, все три кандидата – просто однофамильцы. Интересно, ладно, Мишеля ещё трудно спутать с остальными, хотя… Но Леон и Леонард? Явно противники Леона применили любопытный способ отнять у того немного голосов в расчёте на невнемательность.

Леон Трепанье, кстати, известный историк и политик. Его имя носят улицы. Именем зека Уда названа магистраль идущая через Королевскую гору, украшающую центр Монреаля..

Но как ловко выставили трёх однофамильцев, которые “размазали” голоса главного оппозционера! Учиться надо!

Примечание: За что посадили Камилиена Уда? В 1940 году он решительно выступил против войны, занял твёрдую антимилитаристскую позицию и отказался дать слово перестать бичевать империализм, монархию и военно-промышленный комплекс, развязавшие грязную войну и бросившие в бойню миллионы жителей земного шара. Уд шёл в первых рядах противников милитаризма и призывал дать организованный отпор канадской военщине, решившей забрить в армию канадскую молодежь. Призвал к массовому дезертирству, саботажу и противодействию военным кругам. За это сняли и посадили, в рамках закона о военном положении. А его народ любил, а за антимилитаризм полюбил ещё больше, потому что за британских монархов мы не пойдём воевать! Правда, всё это было в рамках войны против нацистов, так что не так всё смешно, как кажется. Уд и после войны отличился на почве отказа выдать Франции военных преступников, нашедших убежище в Квебеке. Но для города сделал много, что есть, то есть. Считается самым выдающимся мэром.

Необходимо помнить, что квебекцы воспринимали мир через призму утверждения «гадкая англичанка нам гадит». Когда правительство провело референдум по поводу обязательной военной службы в связи с войной (в Канаде только референдум мог ввести воинскую повинность), то по всей стране «за» проголосовало абсолютное большинство, а в Квебеке меньшинство граждан. Но мобилизация началась всё равно, потому что Квебек, это часть Канады. Народ же был против мобилизации. К тому же, играли роль и религиозные мотивы – мы католики, а все остальные – изверги, мы их били в Ла Рошели, где их Д’Артаньян шугал, мы их гнали на полях Египта и т.д. а теперь за них воевать, да? Ну и так далее.