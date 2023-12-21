Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадская горнодобывающая компания Dundee приобретает Osino Resources

Канадская горнодобывающая компания Dundee приобретает Osino Resources

Виктория Христова Дек 21, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 45 Просмотров

Канадская компания Dundee Precious Metals (DPM) объявила о приобретении золотодобывающей компании Osino Resource. Благодаря этой сделке, портфель активов DPM пополнится проектом Twin Hills, который занимается открытой добычей золота в Намибии.

Объявление о сделке было сделано в Государственном доме Намибии в Виндхуке в понедельник.

Президент и главный исполнительный директор DPM Дэвид Рэй сообщил, что собирается построить новый горнодобывающий комплекс недалеко от Карибиба, в регионе Эронго на западе Намибии. “Ожидается, что инвестиции составят от 6 до 7 млрд намибийских долларов в течение следующих трех лет. После ввода нового объекта в эксплуатацию, ожидается, что доходы и роялти от эксплуатации составят около 9 млрд намибийских долларов, что примерно равно 700 млн долларов в год в течение 13 лет”, – сообщил Рэй.

Он также отметил, что 75% операционных расходов на расходные материалы будет закупаться в Намибии, что составит 663 млн долларов в год.

“Это очень значительная инвестиция, и мы рады осуществить ее. Мы также ожидаем, что во время строительства, которое начнется в 2024 году и завершится в 2026 году, на работу будет приглашено 550 человек в год”, – сказал Рэй.

Он добавил, что на этапе эксплуатации проекта будут работать 870 человек, при этом 95% сотрудников предполагается быть намибийцами.

Генеральный директор Osino Resources Хей Даун отметил, что DPM является надежным и хорошо финансируемым строителем и оператором золотых приисков, обладающим техническими и финансовыми ресурсами для продвижения проекта от строительства до производства.

В результате данной сделки DPM приобретет 100% долю в золотодобывающем проекте Twin Hills компании Osino.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*