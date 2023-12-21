Канадская горнодобывающая компания Dundee приобретает Osino Resources

Канадская компания Dundee Precious Metals (DPM) объявила о приобретении золотодобывающей компании Osino Resource. Благодаря этой сделке, портфель активов DPM пополнится проектом Twin Hills, который занимается открытой добычей золота в Намибии.

Объявление о сделке было сделано в Государственном доме Намибии в Виндхуке в понедельник.

Президент и главный исполнительный директор DPM Дэвид Рэй сообщил, что собирается построить новый горнодобывающий комплекс недалеко от Карибиба, в регионе Эронго на западе Намибии. “Ожидается, что инвестиции составят от 6 до 7 млрд намибийских долларов в течение следующих трех лет. После ввода нового объекта в эксплуатацию, ожидается, что доходы и роялти от эксплуатации составят около 9 млрд намибийских долларов, что примерно равно 700 млн долларов в год в течение 13 лет”, – сообщил Рэй.

Он также отметил, что 75% операционных расходов на расходные материалы будет закупаться в Намибии, что составит 663 млн долларов в год.

“Это очень значительная инвестиция, и мы рады осуществить ее. Мы также ожидаем, что во время строительства, которое начнется в 2024 году и завершится в 2026 году, на работу будет приглашено 550 человек в год”, – сказал Рэй.

Он добавил, что на этапе эксплуатации проекта будут работать 870 человек, при этом 95% сотрудников предполагается быть намибийцами.

Генеральный директор Osino Resources Хей Даун отметил, что DPM является надежным и хорошо финансируемым строителем и оператором золотых приисков, обладающим техническими и финансовыми ресурсами для продвижения проекта от строительства до производства.

В результате данной сделки DPM приобретет 100% долю в золотодобывающем проекте Twin Hills компании Osino.