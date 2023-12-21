И снова о недвижимости в Канаде

Просмотр объявлений о продаже недвижимости на сайтах Centris и других агентств недвижимости, будь то роскошные особняки, коттеджи в стиле ретро или дуплексы для переоборудования,-это популярное времяпрепровождение. Некоторые из этих любопытных называют себя наркоманами. Другие говорят, что это « расслабляет ».

« Это похоже на болезнь”,-смеется Мари Плурд, советник Плато-Мон-Рояль в Монреале. Я всегда была уборщицей кожуры… Мне нравится смотреть в окна домов, когда я гуляю по вечерам».

Ее страсть началась в 2015 году, когда она искала жилье. С тех пор она только выросла : по утрам в выходные дни она смотрит объявления о продаже домов в течение часа или двух, потягивая кофе. « Если я переживу более напряженный момент, возможно, я буду смотреть на это больше, чем на это”,-признается она. Это приводит меня в другое место, это позволяет мне снять трубку. В этом есть что-то успокаивающее ! »

Ее папа перенесся на телевидение : в течение нескольких сезонов Мари Плурд и ее коллега Шанталь Ламарр вели « домашний ” сегмент во время шоу Infoman. С юмором они представили там свои необычные находки в сфере недвижимости.

Во время муниципальной кампании 2021 года сменный мэр Монреаля ходила от двери к двери… мероприятие, которое удовлетворило ее большое любопытство к интерьерам домов. “Иногда я бросал что-то вроде : “О, у вас здесь красиво”, и случалось, что меня приглашали в гости. Может быть, пять или шесть раз. Я не злоупотребляю этим, но… я принимаю это без колебаний ! »

По совершенно другим причинам Андре Майетт также является любителем объявлений о недвижимости. 47-летняя жительница Салаберри-де-Вэллифилд каждое утро в 5 утра рассматривает новинки на рынке. Она даже создала для себя файл Excel, чтобы отслеживать определенные свойства.

Ее энтузиазм побудил ее пойти на курсы брокеров. « У меня нет лицензии на практику”,-подчеркивает она. Я сделал это для удовольствия»”

Еще одна страстная женщина ? В течение последних 10 лет Ариэль Ахува Гренье, 33-летняя жительница Монреаля, рано ложилась спать, чтобы просмотреть объявления о продаже недвижимости. Эта любительница старинных домов, отремонтированных, отремонтированных, улучшенных, говорит, что » промыла глаза«. ” у моего отца есть дом, построенный в 1780-1805 годах, – рассказывает этот советник по связям с общественностью и СМИ. Когда я смотрю на преобразившиеся дома, которые воплощают свой век в современность, сохраняя при этом свою душу, мне это нравится. Это дает мне некоторые идеи” »

Как и Мари Плурд, мадам Гренье говорит о своем любопытстве как о хобби, которое позволяет ей расслабиться. « Если я беспокоюсь о своей работе, я иду туда в обеденный перерыв»,-признается она.

Интерес, проявляемый всеми этими любителями недвижимости, полезен для отрасли, считает Марк Лакасс, брокер по недвижимости и президент Профессиональной ассоциации брокеров Квебека.

Волновой эффект реален. Он приводит типичный случай, когда новые владельцы публикуют фотографии своей собственности или комментарии к ней… и возбуждают своих близких. “Их навестят их друзья, и они скажут :” Ах, нам нравится этот район, мы были бы рядом с вами, дайте нам знать, если увидите дом на продажу в этом районе… ” люди заняты, у них нет времени на исследования. »

Еще одним следствием распространения опубликованных фотографий домов, выставленных на продажу, является прекращение « вуайеризма » : когда потенциальные покупатели приходят на бесплатную экскурсию, они уже видели интерьер особняка. « Это конец вуэров”, – замечает Мистер Лакасс, смеясь. У людей все на кончиках пальцев. Свойства теперь так хорошо видны ! »

Хорошие новости для таких больших любителей недвижимости, как Мари Плурд ! « У меня есть зависимость от жилья”,-отмечает она. Это необходимость, мне от этого хорошо, как и другим от их бокала вина ! »

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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