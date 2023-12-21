Канада закупит у США 11 военных беспилотников на $1,87 млрд

Канада закупит 11 военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у США на сумму 1,87 миллиарда долларов. Об этом заявили власти Канады 19 декабря.

По сведениям, правительство Канады инвестирует 2,49 миллиарда долларов в покупку БПЛА и сопутствующего оборудования. Транзакция будет осуществлена через прямой коммерческий контракт с компанией General Atomics Aeronautical Systems, а некоторые компоненты будут приобретены посредством иностранной военной продажи от правительства США.

БПЛА, которые будут приобретены, обладают большим радиусом действия, длительностью автономного полета и капабельностью нести вооружение. Вместе с БПЛА Канада также закупит 6 наземных станций контроля, центр контроля, ангары, вооружение, а также сервисные услуги, обучение, техническую поддержку и оборудование.

Планируется, что к 2033 году, когда все приобретенное будет получено, БПЛА будут на вооружении командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и миссий НАТО.

Кроме того, Оттава закупит у американской компании Airbus девять военно-транспортных самолетов. В рамках контракта будет приобретено четыре самолета-заправщика A330 MRTT, а также пять транспортных машин A330-200. Общая стоимость этой сделки составит 2,73 миллиарда долларов.

“Нынешний парк самолетов CC-150 Polaris эксплуатируется уже более 30 лет, и их срок службы приближается к завершению. Ожидается, что новый флот будет задействован до 2050-х годов”, – указано в сообщении.

Напомним, ранее канадское правительство объявило о намерении закупить 88 истребителей F-35 у компании Lockheed Martin. Первые самолеты будут поставлены американской корпорацией в 2026 году.