Рост населения Канады поставил рекорд в третьем квартале 2023 года

В третьем квартале 2023 года население Канады достигло нового рекорда, сообщает Статистическое управление Канады. За этот период количество жителей увеличилось на 430 тыс. человек, что является самым высоким показателем с 1957 года.

Основным фактором роста стал прилив мигрантов, в результате чего население увеличилось на 313 тыс. непостоянных жителей. Большая часть прибывших имела разрешение на работу и обучение, в то время как количество беженцев было относительно невелико.

Эксперты предупреждают, что такой темп роста населения может стать причиной нехватки жилья в стране. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на рынке недвижимости. Заместитель управляющего банка Канады, Тони Гравелл, объясняет, что увеличение демографического спроса в сочетании с проблемами предложения может быть причиной роста инфляции арендной платы. При этом цены на жилье не падают так сильно, как ожидалось.

Необходимо отметить, что рост населения Канады также способствует развитию экономики и смягчает проблему старения населения в стране.

Тем не менее, телеканал CBC сообщает, что всё меньше граждан Канады выступают за увеличение миграции. В марте 2022 года 17% опрошенных желали увеличения миграции, но к 2023 году этот показатель снизился до 9%.

Канадское правительство сосредотачивает усилия на увеличении прилива мигрантов в страну. Как отмечает газета The Financial Post, в период с 2016 по 2019 годы число иммигрантов, получивших вид на постоянное жительство, значительно выросло. В 2019 году из страны уехало около 67 тыс. человек, что на 31% больше, чем средний показатель за период с 1982 года.

Исследование, проведенное Институтом канадского гражданства и Конференц-бордом Канады, показывает, что увеличение количества мигрантов, уезжающих из Канады, можно связать с недостатком доступного жилья, медицинского обслуживания и других услуг.

По словам исполнительного директора Института канадского гражданства Даниэля Бернхарда, ситуация может продолжить ухудшаться в связи с ростом инфляции. Однако иммиграция играет важную роль в стимулировании экономики Канады.

Правительство страны планирует увеличить прием мигрантов в будущем. К 2025 году ожидается принятие 500 тыс. новых постоянных жителей. Если сравнить ситуацию с 2022 годом, то Канада приняла почти 700 тыс. приезжих, многие из которых имели разрешения на работу, учебу или претендовали на статус беженца.