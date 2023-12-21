Мы знаем, что вы будете делать сегодня вечером, или 10 новинок eTVnet!

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Моей любимой

Лиза Пряникова впервые в жизни оказывается за границей. Она отправляется на отдых в Турцию со своим женихом, но он бросает бедную девушку одну в чужой стране без денег на обратный билет. На помощь Лизе приходит ее единственный знакомый в Турции – гид Клим Агеев.

Встречная полоса

Автомобильная авария меняет жизнь семьи Крапивиных навсегда. Когда муж Любы Игорь попадает в больницу, ей открывается шокирующая правда. Вместе с вещами Игоря врачи отдают ей мобильный телефон, на который приходят сообщения от его молодой любовницы Ники. Хотя эта новость становится потрясением для Любы.

Без вины виноватая

Елена становится жертвой аферистов, решивших отнять ее успешный бизнес. Она чудом выживает в автомобильной аварии и приходит в себя в глухой деревне, отрезанной от цивилизации. Елена не может вспомнить ничего из своего прошлого. Удастся ли ей разобраться, кто она такая, и что же произошло с ней на самом деле?

Это жизнь

Нина и Петр счастливы в браке и давно мечтают стать родителями. Но из-за страха остаться бесплодной Нина никак не может забеременеть. Врач советует сначала усыновить малыша, но Петр категорически отказывается воспитывать чужого ребенка. Все меняет внезапная трагедия – Нина становится жертвой изнасилования. Она не рассказывает мужу о случившемся и пытается скорее забыть страшные события. Но вскоре обнаруживает, что беременна от насильника.

Уйти, чтоб остаться

Где черпают вдохновение писатели? Андрей Градов считает, что тихое местечко с рыбным озером вдали от цивилизации ему как раз подходит. С одним условием: если не приходится спасать из этого озера утопленниц. А что делать, если “русалка” красива, загадочна и ничего не помнит? А ты отрезан от большого мира непрекращающимся проливным дождем и размытыми дорогами? Андрею долго ответ искать не надо. Как истинный писатель, он превращает спасенную красавицу в свою музу.

Отель для двоих

Никита и Карина, кажется, были созданы друг для друга. Трудно найти двух более похожих людей! И неудивительно, что в какой-то момент судьба превращает их в соперников. Герои знакомятся в самолете, влюбляются друг в друга с первого взгляда, но и представить не могут, что оба несвободны, да еще летят на одну сделку. Никите и Карине предстоит сразиться за один и тот же отель.

Жилищный вопрос

Лиза и Егор только что поженились и находятся в поисках дома своей мечты. Наконец, они находят роскошный особняк у озера по очень привлекательной цене, но владелец, мрачный пожилой мужчина Иннокентий, ставит условие: он останется жить с молодоженами в одном доме до своей смерти, которая, по его словам, наступит совсем скоро. Лиза и Егор соглашаются, но очень скоро начинают жалеть об этом, ведь жизнь с дедом, не собирающимся на самом деле умирать, оборачивается чередой проблем и неприятностей.

Срок давности

Майор Анна Светлова – участковый приморского городка и гордость местного РОВД. Она не готова смириться с попыткой ее начальника списать себя со счетов. Анна не успевает свыкнуться с новой напарницей, а тут еще московский художник Георгий Зеленов начинает оказывать ей знаки внимания. Вскоре он во время прогулки с собакой обнаруживает в обмелевшей реке человеческие останки.

Нарисованное счастье

Двадцатилетняя годовщина брака неожиданно оборачивается настоящим кошмаром для Леры и Антона. Тайные похождения мужа получают огласку и приводят к размолвке в семье. Вместо того, чтобы страдать о разбитой судьбе, Лера собирает волю в кулак и решает во что бы то ни стало жить дальше.

Проверка на любовь

Все, что остается человеку, потерявшему любовь, – это задаваться вопросом: почему, как так случилось, что было сделано не так? Что послужило причиной? А причин, как известно, великое множество.

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