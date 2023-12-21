Бразилия снова вошла в десятку крупнейших экономик мира, обойдя Канаду по ВВП.

Согласно информации от информагентства TELAM, Бразилия занимает девятое место с ВВП размером в 2,13 трлн долларов. Рейтинг Международного валютного фонда (МВФ) подтверждает данную информацию.

В прошлом году Бразилия попала в двадцатку стран с самым высоким ВВП, заняв двенадцатое место. В период с 2009 по 2014 год, Бразилия даже занимала шестое место по ВВП в мире, опередив Великобританию.

В это время президентом Бразилии был Лула да Силва, а затем его преемница, Дилма Руссефф. Сейчас в топ-20 экономик входят США, Китай, Германия, Япония, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия, Канада, Россия, Мексика, Южная Корея, Австралия, Испания, Индонезия, Турция, Нидерланды, Саудовская Аравия и Швейцария.

Бразилия также известна своей программой развития долины Кунене на юге Анголы, пострадавшей от засухи. Бразильская корпорация по сельскохозяйственным исследованиям, ЕГПЮГАРА, поддерживает план по расширению сельскохозяйственных мероприятий в этом регионе с использованием методов посадки и орошения, аналогичных тем, которые уже успешно применяются в долине реки Сан-Франциско на северо-востоке Бразилии.