Наконец-то в Квебеке – c января будет выходить передача о поварском искусстве MasterChef

Кулинарное шоу MasterChef, наконец-то, выходит на телеэкраны Квебека. С 8 января на каналах TVA и TVA+.

Сегодня главная новость квебекского телевидения, это выход на телеэкраны квебекского варианта знаменитого шоу MasterChef – то есть, передачи, в которой повара соревнуются в приготовлении лучших блюд, стремясь завоевать любовь публики (которой остаётся лишь облизоваться). MasterChef Québec будет выходить с 8 января на каналах TVA и TVA+ с понедельника по четверг, начало каждого выпуска в 19.30. Популярнейшая франшиза родилась в Великобритании, откуда и пошла победным маршем по всему миру.

Квебекское шоу будут вести два популярных ведущих, известных, в частности, по участию в передачах о ресторанах (так что опыт у них имеется) – это Мартин Пикар (Martin Picard) et Стефано Файта (Stefano Faita). Говорят, что ведущим пришлось пройти строжайший конкурс, потому что на два места претендовали десятки кандидатов, от актёров и певцов, до политиков и писателей.

Что касается участников передачи, то из четырёх тысяч желающих принять участие в “мастерклассах кулинарии” были отобраны шестнадцать человек. Одним из условий было умение готовить, но никакого опыта работы в заведениях общественного питания. Среди судей тоже известнейшие актёры, ведущие и другие деятели культуры и не только. Как обычно, в шоу будут и неожиданности, и сундучки с сюрпризами и прочие повороты сюжета. Что касается призов, главный приз составит 50 тысяч долларов. Никаких подтасовок, никаких соглашений между участниками – всё по-честному, по гамбургскому счёту, так сказать.

Уже сейчас по телевизору шоу активно рекламируется, и никто не сомневается в том, что рейтинг передачи будет высочайшим, по меньшей мере, во время первых выпусков.

Итак, дождёмся 8 января!