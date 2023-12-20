Зарплаты учителей в Квебеке. Почему учителя бастуют

Главным требованием бастующих учителей является требование повышения зарплат. Поэтому предлагаем ознакомиться с официальными цифрами, чтобы понять чаяния бастующих.

Сотни тысяч детей в Квебеке не учатся вот уже почти месяц, а переговоры между профсоюзами, представляющими учителей и правительством продвигаются вперёд черепашьим шагом, если вообще можно говорить о прогрессе.

Учителя выдвигают много требований – лучшие условия труда, уменьшение числа учеников в классе, организация классов по иному принципу – в частности, требуют убрать из класса детей с трудностями в обучении, из-за которых не получают знания все остальные, так как учителю приходится медленно по десять раз повторять азы “трудному ребёнку”. Одно из важнейших требований, это повышение заработной платы. Излагаем ситуацию, какой она видится на сегодня:

Основная зарплата при поступлении учителя на работу (молодой учитель, опыта нет) – 53 541 доллар в год.

Предложение правительства : 60 684 доллара в год. Это предлагаемое повышение относится к периоду с 2019 года по 2026 год, то есть, предполагается ретроактивно выдать ещё по 7 тысяч с лишним за каждый год с 2019 года. Но учителя с этим не согласны.

Зарплата после 13 лет стажа (работы по специальности)

Сегодня учитель получает 92 027 долларов.

Предложение правительства – 104 282 доллара. Те учителя, у которых за спиной стаж 13 лет на 2019 год или позже, получат возмещение в размере 12 тысяч долларов в год с 2019 года по сегодняшний день (если профсоюзы согласятся, пока не согласны).

Средняя зарплата по Квебеку по всем специальностям, во всех областях сегодня: 60 492 доллара. С 2019 года средние зарплаты выросли на 26%, минимальные на 27 процентов. Сравнить средние зарплаты с зарплатами учителей каждый может сам. То есть, учитель со стажем получает примерно на треть больше, чем в среднем трудящийся. Но учитель без стажа получает меньше, чем средний квебекский трудящийся.

Необходимо заметить, что речь об основных зарплатах, без бонусов, премиальных и т.д. С другой стороны, условия труда учителей, мягко говоря, сложные и непростые. Так что выводы делать сложно.