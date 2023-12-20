США начали антихуситскую операцию в Красном море

США и несколько других стран начали антихуситскую операцию в Красном море с целью защиты процветания и обеспечения безопасности судов.

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что операция, названная “Защитник процветания”, включает в себя Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию. Она направлена на решение проблем безопасности в южной части Красного моря, обеспечение свободы судоходства и укрепление региональной безопасности.

Хуситы из Йемена обвиняются в угрозе свободной торговле, опасности для моряков и нарушении международного права. В документе отмечается, что свободный проход судов по Красному морю имеет важное значение для мировой торговли.

Министр Остин назвал ситуацию в регионе международным вызовом, требующим коллективной реакции. Япония также участвует в борьбе с пиратством в Аденском заливе и обменивается информацией о деятельности йеменских группировок, но вероятность появления японских кораблей в Красном море невелика.

Группировка японских военных являлась участником сбора информации при захвате танкера в Аденском заливе в ноябре.

Йемен расположен на побережье Красного моря, Аравийского моря и Аденского залива. Пролив Баб-эль-Мандеб, который соединяет Красное море и Аденский залив, является критически важным морским путем, через который проходит около 10% всей нефти, доставляемой по морю. Ежегодно через этот пролив пропускают товары на сумму около $1 трлн, сообщает информационное агентство AP. В связи с нападениями хуситов, крупнейшие грузоперевозчики начали отказываться от перевозок в Красном море.

Ситуация в Йемене сохраняется напряженной уже более десяти лет. В 2011 году во время так называемой “арабской весны” президентом Али Абдулла Салехом был свергнут. С 2014 года в стране идет гражданская война. Тогда хуситы, которые относятся к мусульманскому течению шиизма, захватили столицу Сану и объявили о захвате власти. Суннитские партии, которые контролировали юг Йемена, не признали хуситов и продолжили сопротивление. В этом конфликте суннитов поддерживает Саудовская Аравия, а хуситов – Иран.

В середине ноября йеменские хуситы заявили о намерении атаковать все израильские суда в Красном море, независимо от того, принадлежат ли они Израилю или эксплуатируются израильскими компаниями. Они назвали это ответом на “отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе газа”. Ранее они уже несколько раз запускали баллистические ракеты в сторону Израиля, но местные ПВО уничтожили их.