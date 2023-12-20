Крупная недвижимость не слишком востребована на сегодняшнем рынке

Компания изо всех сил пытается завершить финансирование строительства своего проекта на склоне Мон-Тремблан. Эта череда проблем привела к ряду плохих новостей, таких как увольнения персонала, в дополнение к раздражению кредитора. Но руководство Бривии хочет успокоить всех – проект состоится.
Застройщик 61-этажной кондоминиумной башни на площади Филлипс, 1, в центре Монреаля, заявляет, что неустанно работает над завершением финансирования, необходимого для начала строительства первых 82 квартир на склоне Мон-Тремблан, – объясняет прессе Винсент Коу, руководитель отдела продаж и инвестиций Группы компаний Brivia.
Но ситуация не стольпозитивна, как может показаться. По выше указанным причинам строительство в Монт Тремблан было приостановлено, субподрядчикам не платили, а один из кредиторов, Institutional Mortgage Capital (IMC), в начале декабря подал уведомление, чтобы воспользоваться своим правом регресса по ипотеке.
« Из-за задержки были поставщики, которые решили оформить определенные законные ипотечные кредиты на нашу собственность”, – говорит г-н Коу. Именно эта ситуация приводит к тому, что мы находимся в дефолте с IMC. Проект сильно отстал от графика, потому что не хватает выделенного транша финансирования”,-продолжает он. Финансирование осуществляется медленнее из-за спада в отрасли в целом. Мы ведем активные переговоры с поставщиками и нашим кредитором, чтобы исправить ситуацию в ближайшее время. Это вопрос нескольких дней, прежде чем вся эта ситуация разрешится. – тем не менее, уверяет Винсент Коу, руководитель отдела инвестиций и развития Brivia Group.
Финансирование в размере более 40 миллионов долларов будет использовано для оплаты услуг поставщиков, погашения задолженности IMC и начала строительства.
По нашей информации, поставщики покинули строительную площадку, потому что у них были проблемы с получением оплаты. Другие подрядчики в этом районе не решаются вести дела с застройщиком из-за длительных задержек с получением оплаты.
Прессе удалось поговорить с двумя из них. У них все еще есть надежда получить свои деньги. « Каналы связи с Бривией открыты”, – подтвердил один из них, который предпочел остаться неизвестным.
По словам г-на Коу, его компания выполнила свои предпродажные требования в отношении 70% из 82 единиц в Монт Тремблане, чтобы начать строительство. С тех пор практически не было отмененных бронирований. « Мы очень прозрачно подошли к работе с нашими покупателями, уведомив их о задержке. Наша приверженность проекту действительно твердая»,-говорит он.
Руководитель упоминает, что Brivia вложила значительные средства в открытие дороги и другую инфраструктуру, необходимую для первых двух этапов проекта.
К 2022 году Бривия приобрела у курорта участок площадью 140 000 квадратных метров (1,5 миллиона квадратных футов) с целью строительства 520 единиц жилья в шесть этапов в течение нескольких лет. Лоты расположены к северу от кольцевой развязки chemin des Pléiades, к западу от территории казино Lotto-Québec.
В последние годы группа Brivia была одним из самых известных застройщиков в Монреале, построив такие крупные проекты, как YUL и QuinzeCent, на Западном бульваре Рене-Левеск, недалеко от центра Белл. Помимо 1-й площади Филлипса, Бривия продолжает строительство Мэнсфилда, соседнего с зданием Sun Life Building. Бривия также приобрела земли в Гриффинтауне и Пьерфоне.
Что происходит с его проектами в нынешних условиях ? – спросил его кто-то. « 1-я Площадь Филлипса, фазы 1 и 2, Мэнсфилд, Квинзесент – это проекты, которые находятся в стадии строительства с выделенным финансированием. Строительные работы продвигаются в соответствии с графиком. Рынок находится в состоянии спада на уровне продаж. В финансовом отношении эти проекты надежны и будут продолжены ».
Ipso Facto является финансовым партнером Brivia для 1 Square Phillips, в то время как BMO возглавляет банковский синдикат в Мэнсфилде.
Винсент Коу также подчеркивает, что авансовые платежи покупателей квартир на месте очень хорошо защищены очень строгими правилами, действующими в Квебеке.
Чтобы решить свои финансовые проблемы, Brivia уже не может обратиться к своему китайскому партнеру Gansu Tianqing Group Real Estate, чей канадский филиал участвовал в проектах YUL, QuinzeCent и Mansfield. Их правительство запрещает своим застройщикам инвестировать новые суммы за границу с 2017 года.
И это справедливо : многие китайские застройщики, которые способствовали экономической активности в нашей стране, находятся в смятении, поскольку экономика замедляется. Согласно статье Financial Times, опубликованной 23 октября прошлого года, более половины из 50 крупнейших застройщиков в Поднебесной оказались в состоянии дефолта.
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