Крупная недвижимость не слишком востребована на сегодняшнем рынке

Экономический спад, рост затрат на строительство и сокращение финансовых вливаний – зима обещает быть суровой для кирпичной промышленности. Не пощадили даже самых известных промоутеров. Группа компаний Brivia является одним из таких примеров.

Компания изо всех сил пытается завершить финансирование строительства своего проекта на склоне Мон-Тремблан. Эта череда проблем привела к ряду плохих новостей, таких как увольнения персонала, в дополнение к раздражению кредитора. Но руководство Бривии хочет успокоить всех – проект состоится.

Застройщик 61-этажной кондоминиумной башни на площади Филлипс, 1, в центре Монреаля, заявляет, что неустанно работает над завершением финансирования, необходимого для начала строительства первых 82 квартир на склоне Мон-Тремблан, – объясняет прессе Винсент Коу, руководитель отдела продаж и инвестиций Группы компаний Brivia.

Но ситуация не стольпозитивна, как может показаться. По выше указанным причинам строительство в Монт Тремблан было приостановлено, субподрядчикам не платили, а один из кредиторов, Institutional Mortgage Capital (IMC), в начале декабря подал уведомление, чтобы воспользоваться своим правом регресса по ипотеке.

« Из-за задержки были поставщики, которые решили оформить определенные законные ипотечные кредиты на нашу собственность”, – говорит г-н Коу. Именно эта ситуация приводит к тому, что мы находимся в дефолте с IMC. Проект сильно отстал от графика, потому что не хватает выделенного транша финансирования”,-продолжает он. Финансирование осуществляется медленнее из-за спада в отрасли в целом. Мы ведем активные переговоры с поставщиками и нашим кредитором, чтобы исправить ситуацию в ближайшее время. Это вопрос нескольких дней, прежде чем вся эта ситуация разрешится. – тем не менее, уверяет Винсент Коу, руководитель отдела инвестиций и развития Brivia Group.

Финансирование в размере более 40 миллионов долларов будет использовано для оплаты услуг поставщиков, погашения задолженности IMC и начала строительства.

По нашей информации, поставщики покинули строительную площадку, потому что у них были проблемы с получением оплаты. Другие подрядчики в этом районе не решаются вести дела с застройщиком из-за длительных задержек с получением оплаты.

Прессе удалось поговорить с двумя из них. У них все еще есть надежда получить свои деньги. « Каналы связи с Бривией открыты”, – подтвердил один из них, который предпочел остаться неизвестным.

По словам г-на Коу, его компания выполнила свои предпродажные требования в отношении 70% из 82 единиц в Монт Тремблане, чтобы начать строительство. С тех пор практически не было отмененных бронирований. « Мы очень прозрачно подошли к работе с нашими покупателями, уведомив их о задержке. Наша приверженность проекту действительно твердая»,-говорит он.

Руководитель упоминает, что Brivia вложила значительные средства в открытие дороги и другую инфраструктуру, необходимую для первых двух этапов проекта.

К 2022 году Бривия приобрела у курорта участок площадью 140 000 квадратных метров (1,5 миллиона квадратных футов) с целью строительства 520 единиц жилья в шесть этапов в течение нескольких лет. Лоты расположены к северу от кольцевой развязки chemin des Pléiades, к западу от территории казино Lotto-Québec.

В последние годы группа Brivia была одним из самых известных застройщиков в Монреале, построив такие крупные проекты, как YUL и QuinzeCent, на Западном бульваре Рене-Левеск, недалеко от центра Белл. Помимо 1-й площади Филлипса, Бривия продолжает строительство Мэнсфилда, соседнего с зданием Sun Life Building. Бривия также приобрела земли в Гриффинтауне и Пьерфоне.

Что происходит с его проектами в нынешних условиях ? – спросил его кто-то. « 1-я Площадь Филлипса, фазы 1 и 2, Мэнсфилд, Квинзесент – это проекты, которые находятся в стадии строительства с выделенным финансированием. Строительные работы продвигаются в соответствии с графиком. Рынок находится в состоянии спада на уровне продаж. В финансовом отношении эти проекты надежны и будут продолжены ».

Ipso Facto является финансовым партнером Brivia для 1 Square Phillips, в то время как BMO возглавляет банковский синдикат в Мэнсфилде.

Винсент Коу также подчеркивает, что авансовые платежи покупателей квартир на месте очень хорошо защищены очень строгими правилами, действующими в Квебеке.

Чтобы решить свои финансовые проблемы, Brivia уже не может обратиться к своему китайскому партнеру Gansu Tianqing Group Real Estate, чей канадский филиал участвовал в проектах YUL, QuinzeCent и Mansfield. Их правительство запрещает своим застройщикам инвестировать новые суммы за границу с 2017 года.

И это справедливо : многие китайские застройщики, которые способствовали экономической активности в нашей стране, находятся в смятении, поскольку экономика замедляется. Согласно статье Financial Times, опубликованной 23 октября прошлого года, более половины из 50 крупнейших застройщиков в Поднебесной оказались в состоянии дефолта.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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