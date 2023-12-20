К 2035 году Канада планирует продавать только экологичные автомобили

По информации, полученной от анонимного источника, правительство Канады планирует ввести новые правила, согласно которым с 2035 года все новые автомобили, продаваемые в стране, должны будут быть экологически безопасными и не выбрасывать вредных веществ.

К текущим мерам, из которых 20% от продаж автомобилей должны быть с нулевым уровнем выбросов к 2026 году, увеличиваясь до 60% к 2030 году и достигая 100% к 2035 году. Необходимо отметить, что в Министерстве окружающей среды отказались комментировать данные цифры.

Согласно отчету канадского института климата, выбросы парниковых газов в Канаде продолжают расти из-за добычи нефти и природного газа; за последний год они выросли на 2,3%.

Организация объединенных наций заявила об историческом соглашении относительно устранения ископаемого топлива на конференции COP-28, добавив, что оно обеспечивает основу для быстрого перехода к низкоуглеродной экономике и расширение финансирования. Конференция организации объединенных наций завершилась дополнительным, не запланированным днем саммита.

Глобальная инвентаризация, предусмотренная в документе, призывает страны увеличить долю возобновляемых источников энергии до трех раз к 2030 году с целью достичь нулевых выбросов к 2050 году. Это первый случай, когда конференция COP-28 упоминает о ископаемом топливе, ставший компромиссным решением после почти 30-летней истории с неудовлетворенностью ряда стран.