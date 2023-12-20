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Новости К 2035 году Канада планирует продавать только экологичные автомобили
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А можно ли так же заправить электроавтомобиль? Наверняка.

К 2035 году Канада планирует продавать только экологичные автомобили

Виктория Христова Дек 20, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 49 Просмотров

По информации, полученной от анонимного источника, правительство Канады планирует ввести новые правила, согласно которым с 2035 года все новые автомобили, продаваемые в стране, должны будут быть экологически безопасными и не выбрасывать вредных веществ.

К текущим мерам, из которых 20% от продаж автомобилей должны быть с нулевым уровнем выбросов к 2026 году, увеличиваясь до 60% к 2030 году и достигая 100% к 2035 году. Необходимо отметить, что в Министерстве окружающей среды отказались комментировать данные цифры.

Согласно отчету канадского института климата, выбросы парниковых газов в Канаде продолжают расти из-за добычи нефти и природного газа; за последний год они выросли на 2,3%.

Организация объединенных наций заявила об историческом соглашении относительно устранения ископаемого топлива на конференции COP-28, добавив, что оно обеспечивает основу для быстрого перехода к низкоуглеродной экономике и расширение финансирования. Конференция организации объединенных наций завершилась дополнительным, не запланированным днем саммита.

Глобальная инвентаризация, предусмотренная в документе, призывает страны увеличить долю возобновляемых источников энергии до трех раз к 2030 году с целью достичь нулевых выбросов к 2050 году. Это первый случай, когда конференция COP-28 упоминает о ископаемом топливе, ставший компромиссным решением после почти 30-летней истории с неудовлетворенностью ряда стран.

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