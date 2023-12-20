Четверть опрошенных канадцев опасаются за свою финансовую стабильность

Опрос, проведенный армией спасения, показал, что 25% канадцев опасаются, что их дохода не хватит для обеспечения основных потребностей. Среди семей с одним родителем доля тех, кто находится на грани нищеты, составляет 40%.

В домохозяйствах, где проживает один человек, 31% респондентов считают, что их годового дохода недостаточно для обеспечения финансовой безопасности.

Исследование также выявило, что 21% опрошенных сократили потребление пищи, отказываясь от одного приема пищи в день. Среди семей с одним родителем этот показатель составляет 45%. 22% родителей признались, что они едят меньше, чтобы их дети и другие члены семьи могли питаться нормально. Среди одиноких родителей этот процент составляет 44%.

«Цифры нашего исследования вызывают тревогу и показывают, что канадцы борются в каждом уголке этой страны, и они беспокоятся о будущем своих семей, причем почти 60% канадцев крайне обеспокоены ростом стоимости жизни и инфляцией», – отметил территориальный секретарь по связям с общественностью армии спасения Канады, Джон Мюррей. Он подчеркнул, что ситуация в неполных семьях является “ужасной”.

Телеканал сообщает, что канадское правительство предоставило парам с двумя детьми, имеющим налоговые льготы, дополнительную выплату в размере $467. Одинокие канадцы без детей могут рассчитывать на $234, а пенсионеры – на $224 в среднем.

Министр финансов Канады, Христи Фриланд, считает, что меры по снижению стоимости услуг по уходу за детьми и пособия на ребенка позволили “вытащить 500 000 детей и их семей из бедности”. Правительство также надеется на результаты закона о конкуренции в продуктовых магазинах.

Опрос, в котором приняли участие 1515 канадцев, проводился с 12 по 19 октября.