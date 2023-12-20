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Новости Четверть опрошенных канадцев опасаются за свою финансовую стабильность
Пища без глютена. Фото из открытых источников

Четверть опрошенных канадцев опасаются за свою финансовую стабильность

Виктория Христова Дек 20, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 44 Просмотров

Опрос, проведенный армией спасения, показал, что 25% канадцев опасаются, что их дохода не хватит для обеспечения основных потребностей. Среди семей с одним родителем доля тех, кто находится на грани нищеты, составляет 40%.

В домохозяйствах, где проживает один человек, 31% респондентов считают, что их годового дохода недостаточно для обеспечения финансовой безопасности.

Исследование также выявило, что 21% опрошенных сократили потребление пищи, отказываясь от одного приема пищи в день. Среди семей с одним родителем этот показатель составляет 45%. 22% родителей признались, что они едят меньше, чтобы их дети и другие члены семьи могли питаться нормально. Среди одиноких родителей этот процент составляет 44%.

«Цифры нашего исследования вызывают тревогу и показывают, что канадцы борются в каждом уголке этой страны, и они беспокоятся о будущем своих семей, причем почти 60% канадцев крайне обеспокоены ростом стоимости жизни и инфляцией», – отметил территориальный секретарь по связям с общественностью армии спасения Канады, Джон Мюррей. Он подчеркнул, что ситуация в неполных семьях является “ужасной”.

Телеканал сообщает, что канадское правительство предоставило парам с двумя детьми, имеющим налоговые льготы, дополнительную выплату в размере $467. Одинокие канадцы без детей могут рассчитывать на $234, а пенсионеры – на $224 в среднем.

Министр финансов Канады, Христи Фриланд, считает, что меры по снижению стоимости услуг по уходу за детьми и пособия на ребенка позволили “вытащить 500 000 детей и их семей из бедности”. Правительство также надеется на результаты закона о конкуренции в продуктовых магазинах.

Опрос, в котором приняли участие 1515 канадцев, проводился с 12 по 19 октября.

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