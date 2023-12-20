Искрометная победа Политкорректности. Пока в одном отдельно взятом французском городе

Французский город Нант официально отменил праздник Рождества и убрал Деда Мороза, как символ устаревших неполиткорректных веяний и тенденций.

Итак, Рождественских праздников больше нет. По меньшей мере, во французском городе Нант (не путать с одноименным городом в Квебеке, неподалёку от Монреаля). Мэрия французского Нанта распорядилась переименовать праздник – вместо Рождества там теперь праздник Созидания (Créativité).

И речь не просто об указе городских властей. Мол, мы решили не праздновать… Нет. В распоряжении предписывается убрать с площадей и улиц все традиционные рождественские инсталляции – от барашков и хлева, до Девы Марии и младенца Христа. Более того, вместо традиционных белого, красного и золотистого цветов мэрия предписала украсить город цветами радуги в честь “разнообразия вкусов и предпочтений”. И ведь правда, две тысячи с лишним лет люди в эти дни не чествовали геев и лезбианок, так что с вопиющей несправедливость надо кончать!

Да, вся Франция (как и весь Квебек, и вся Канада и многие другие страны) разукрашена в традиционные рождественские цвета, а деды Морозы гордо осматривают вверенные им города, разыскивая тех, кто плохо себя вёл, а посему подарков не достоин. Вся Франция, но не Нант.

Вместо традиционного Père Noël на центральной площади города выставлена большая фигура Мамы Праздника. Да, она почему-то красного цвета (непорядок! почему не радуга?). Но власти смело борятся с предрассудками – вы можете полюбоваться изображением Мамы праздника. Невольно возникает вопрос – ну, с объёмами и полом всё правильно, хотя можно было бы выставить маму-папу, но цвет какой-то устарелый, не правда ли? И костюм красный, опять же, нарушение устоев!

Вокруг решения властей разгорелась полемика. Жители, в массе своей, возмущены и требуют отмены абсурдных требований. Но герои борьбы за равенство и против дискриминации стоят храбро и заверяют, что времена засилья мужского ига бесповоротно ушли в прошлое. По всему городу выставлены фигуры, облачённые в костюмы цветов радуги. Традиционный Рождественский рынок не просто переименован. На нём вместо традиционных многовековых яств теперь готовят национальные блюда, приготовленные “беженцами из Монголии, Ирана, Узбекистана и Афганистана” (вопрос о “беженцах из Монголии” просим обращать в мэрию Нанта).

Так что Нант стал предтечей. Первая ласточка в победном шествии во имя искоренения Рождества.

Впрочем, некоторые пользователи социальных сетей уверены, что речь об умной рекламной кампании – и город у всех на слуху, и народ отовсюду стекается, чтобы посмотреть на вакханалию активизма и борьбы с дискриминацией, бюджету городскому сплошная выгода. Но мэрия гневно осуждает инсинуации – она искренне против устаревших взглядов. Нет Рождеству, даёшь Политкорректность!