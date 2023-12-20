Команда Трампа планирует выдвинуть его кандидатом в президенты США уже 19 марта

Предвыборная команда Дональда Трампа намерена выдвинуть его в качестве официального кандидата от Республиканской партии на выборах президента США уже к 19 марта, сообщается, ссылаясь на источник из команды Трампа.

Согласно сообщению, популярность Трампа среди сторонников Республиканцев превосходит популярность других претендентов от этой политической партии, что становится основанием для таких планов.

Команда Трампа опирается на данные публичных и внутренних опросов. Они ожидают, что к 19 марта Трамп сможет получить поддержку 1478 делегатов. Это количество будет более чем достаточным для обеспечения большинства от 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата на национальном собрании Республиканской партии, назначенном на июль в городе Милуоки.

Согласно опросу, проведенному изданием, 61% самоидентифицированных республиканцев заявили, что проголосуют за бывшего президента на предварительных выборах. В то же время его ближайшие соперники, губернатор штата Флорида Рон ДеСантис и бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли, пользуются поддержкой 11% республиканцев. 19 марта в 36 штатах США состоятся первичные (внутрипартийные) президентские выборы, включая так называемый «супервторник», который состоится 5 марта в 16 из них.