В США и Канаде устойчиво увеличивается количество специалистов по ожирению

Число специалистов по ожирению в США и Канаде продолжает стабильно расти, отражая возросший интерес в научно обоснованный подход к лечению пациентов с избыточным весом.

Согласно отчету Медицинской экономики, за последний год количество таких врачей возросло на 40%, достигнув рекордной отметки в 8263 человек. Такие данные были подсчитаны Американским Советом по Медицине Ожирения (American Board of Obesity Medicine/ABOM).

При этом количество сертифицированных специалистов по ожирению также увеличивается с 2018 года. Теперь количество выданных ежегодно сертификатов ABOM превышает количество сертификатов в области кардиологии, лечения легочных заболеваний и онкологии. Врачи, успешно прошедшие сертификацию, могут в своей практике включать лекарства от ожирения или сосредотачиваться исключительно на лечении пациентов с этой проблемой.

Эксперты прогнозируют, что данная тенденция будет сохраняться в будущем. И это связано с тем, что, согласно статистике, ожирение страдает более чем 40% взрослых американцев, которые подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Однако, если ранее врачи уделяли больше внимания лечению осложнений, связанных с ожирением, то сейчас акценты смещаются в сторону борьбы с самой причиной этого заболевания.

По прогнозам, к 2036 году наибольший спрос на врачей в США ожидается в области нефрологии и кардиологии (с увеличением на 32% и 20% соответственно), тогда как наименьший – в неонатологии и аллергологии-иммунологии (с увеличением всего на 2% и 4% соответственно). Увеличение спроса на эндокринологов составит 12%. Однако, конкретные данные о специалистах по лечению ожирения в этом списке отсутствуют.