Потепление климата Земли ударило по урожаю оливок

Глобальное потепление земного климата имеет прямое отрицательное воздействие на урожай оливок, приводя к потере до 80% плодов.

Эксперты и фермеры выражают глубокую озабоченность влиянием климатических изменений на продуктивность оливковых деревьев. Согласно информации, опубликованной на сайте phys.org, 2023 год стал свидетелем рекордных волн жары, лесных пожаров и экстремальных погодных явлений, которые негативно сказались на текущем урожае.

Ученые предупреждают, что последствия влияния климатических изменений могут усугубиться в 2024 году. В Греции, например, органические фермеры уже сталкиваются с трудностями из-за изменений климата. Слабая зима становится серьезным испытанием для оливковых рощ, поскольку деревьям нужны холодные условия для отдыха и формирования плодов.

Повышение температуры вызывает феномен “бесплодия” деревьев, и если следующий год будет таким же жарким, это может привести к катастрофическим последствиям для оливкового хозяйства.

Предварительными данными при теплом климате в этом году были повреждены около 6 миллионов деревьев в регионе. В Италии и Испании, ведущих производителях оливкового масла, также наблюдаются аналогичные проблемы. В Италии урожай оливок в 2023 году сократился на 80% из-за влияния климатических изменений.

Агроном и руководитель лаборатории лесоводства университета Аристотелео в Салониках, Атанасиос Молассиотис, отмечает повышение температуры на 2 градуса Цельсия в октябре, ноябре и декабре 2022 года. Это потепление оказало негативное воздействие на бутоны оливковых деревьев, вызвав отсутствие цветения и плодоношения на многих из них.

Ученые предупреждают, что в ближайшие годы ситуация может ухудшиться из-за дальнейшего повышения температуры и уменьшения осадков. Подобное климатическое изменение негативно скажется на качестве урожая в регионе и может привести к серьезным экономическим последствиям для фермеров и производителей оливкового масла.