Десять автомобилей из Канады, о которых вы скорее всего не слышали

Для большинства людей, которые не занимаются изучением автомобильной индустрии, эти канадские автомобильные марки, скорее всего, малоизвестны. Однако они являются частью истории автомобилестроения в Канаде.

Они могут быть рассмотрены как курьез в истории канадской автомобильной промышленности.

Вот некоторые из канадских автомобильных марок, о которых многие, возможно, не слышали:

1. Asüna – марка, созданная General Motors в Канаде с 1993 по 1994 годы для продажи автомобилей Geo и японских марок, принадлежащих GM.

2. Acadian – канадское подразделение General Motors, существовавшее с 1962 по 1971 годы. Хотя для Acadian использовались базы Chevrolet, все модели были уникальными и не повторяли американских моделей.

3. Bricklin – чисто канадская марка, существовавшая в 1974-1975 годах, производившая спорткар Bricklin SV-1.

4. Knight – компания Conquest Vehicles, производящая сверхдорогие бронированные внедорожники ручной сборки. Наиболее известная модель – Knight XV.

5. Gray-Dort – одна из ранних канадских автомобильных компаний, существовавшая с 1915 по 1925 годы, производившая автомобили.

6. HTT – бренд канадских суперкаров, производящих модель HTT Plethore с 2010 года.

7. Manic – компания, производившая единственную модель Manic GT с 1969 по 1971 годы.

8. Russell – первый канадский автопроизводитель, существовавший с 1904 по 1916 годы. Производил различные модели автомобилей.

9. McLaughlin – компания, основанная в 1876 году, которая сначала строила экипажи, а затем начала производство автомобилей. В 1915 году бренд был приобретен GM и переименован в McLaughlin-Buick.

10. Brooks – компания, производившая паровые автомобили, автобусы и грузовики с 1923 по 1936 годы.

Именно эти малоизвестные канадские автомобильные марки разнообразили автопром Канады.