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Новости Десять автомобилей из Канады, о которых вы скорее всего не слышали

Десять автомобилей из Канады, о которых вы скорее всего не слышали

Виктория Христова Дек 22, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 14 Просмотров

Для большинства людей, которые не занимаются изучением автомобильной индустрии, эти канадские автомобильные марки, скорее всего, малоизвестны. Однако они являются частью истории автомобилестроения в Канаде.

Они могут быть рассмотрены как курьез в истории канадской автомобильной промышленности.

Вот некоторые из канадских автомобильных марок, о которых многие, возможно, не слышали:

1. Asüna – марка, созданная General Motors в Канаде с 1993 по 1994 годы для продажи автомобилей Geo и японских марок, принадлежащих GM.

2. Acadian – канадское подразделение General Motors, существовавшее с 1962 по 1971 годы. Хотя для Acadian использовались базы Chevrolet, все модели были уникальными и не повторяли американских моделей.

3. Bricklin – чисто канадская марка, существовавшая в 1974-1975 годах, производившая спорткар Bricklin SV-1.

4. Knight – компания Conquest Vehicles, производящая сверхдорогие бронированные внедорожники ручной сборки. Наиболее известная модель – Knight XV.

5. Gray-Dort – одна из ранних канадских автомобильных компаний, существовавшая с 1915 по 1925 годы, производившая автомобили.

6. HTT – бренд канадских суперкаров, производящих модель HTT Plethore с 2010 года.

7. Manic – компания, производившая единственную модель Manic GT с 1969 по 1971 годы.

8. Russell – первый канадский автопроизводитель, существовавший с 1904 по 1916 годы. Производил различные модели автомобилей.

9. McLaughlin – компания, основанная в 1876 году, которая сначала строила экипажи, а затем начала производство автомобилей. В 1915 году бренд был приобретен GM и переименован в McLaughlin-Buick.

10. Brooks – компания, производившая паровые автомобили, автобусы и грузовики с 1923 по 1936 годы.

Именно эти малоизвестные канадские автомобильные марки разнообразили автопром Канады.

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