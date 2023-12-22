Начинаем создавать новогоднее настроение вместе с eTVnet!

Самый легкий способ мгновенно почувствовать приближение Нового года – это, разумеется, включить новогодние фильмы!

Нет, мы сейчас не о обожаемых нами старых добрых комедиях “Ирония судьбы”, “Карнавальная ночь”, “Джентльмены удачи”, а о новых, современных фильмах, подборку которых для нас собрали хорошо знакомые нашим постоянным читателям киноэксперты из компании интерактивного ТВ eTVnet.

Новогоднее счастье

Четыре сказочные, волшебные истории, происходящие в наше время с обычными людьми пушистой зимой в предновогоднюю пору. Обаятельная девушка-полицейский вмешивается в жизни четверых людей и дает урок, выписывает штраф по волшебной статье. Сделав все правильно, герои получают свой заслуженный хэппи-энд. Но так ли просто быть героем современной сказки? Без волшебной палочки, без доброй феи-крестной, рассчитывая только на себя, преодолевая внутренние и внешние препятствия?

Сокровище

Владелец магазина согласился взять Лену на работу, если она выдержит испытательный срок – одну новогоднюю ночь. Так девушка оказалась в магазинчике, не зная, что когда-то на месте нынешнего пустыря находилось кладбище, и у местной нечистой силы – свои планы на эту территорию, где в скором времени должно развернуться домостроительство.

Вьюга

Студентка Маша гостит у отца в небольшом поселке вблизи железнодорожной станции Дальнее. В канун нового года, несмотря на разыгравшуюся вьюгу, девушка собирается ехать в Москву к своему жениху Сергею. Но отец категорически отказывается отпускать дочь.

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

В канун нового года отделение полиции “Барвиха Северное” оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк.

32 декабря

Сергей Петрович, Карен Завенович и Маргарита Николаевна встречают Новый год в доме престарелых. В канун праздника они загадывают желание – стать на одну ночь молодыми. И когда желание неожиданно исполняется, трое приятелей получают возможность сделать то, о чем они мечтали всю жизнь.

Комета Галлея

В старом доме в центре Москвы живет семья Артемьевых, состоящая исключительно из представительниц прекрасного пола. В один из снежных вечеров на пороге их квартиры появляется чудаковатый физик-астроном Игнат Галлей. И с этого момента жизнь героинь переворачивается с ног на голову.

Чего хочет Слава?

Слава – девушка, привыкшая жить эмоциями, ее поступки импульсивны и непредсказуемы. В канун Нового года Слава загадывает желание, чтобы ее муж Валя стал крутым стартапером в Силиконовой долине, а она “всего-навсего” – супервумен, которая спасет Мир.

Снегурочку вызывали?

Лирическая история происходит в канун Нового года: водитель автобуса соглашается заменить заболевшего актера и сыграть роль Деда Мороза. Оказывается, не без тайного умысла: он хочет поздравить с Новым годом своего сына, с которым ему не разрешает встречаться его бывшая жена.

Настоящий Дед Мороз

В канун Нового года глава семейства уходит к другой женщине. Его сынишка теряется в большом городе, где ему придется пройти через многочисленные приключения и переживания, чтобы снова встретиться со своим отцом и вернуть его в семью.

Друзья друзей

В канун Нового года пересекаются истории промоутера, впервые оставшегося дома с пятилетним ребенком, трех музыкантов из филармонии, решившихся на ограбление сурового бизнесмена, на домашнюю вечеринку к которому их отправил тот самый промоутер, и бедного студента, пригласившего на первое свидание в дорогой ресторан дочку того самого сурового бизнесмена.

Новогодний пес

Чего больше всего ждут люди в канун Нового Года? Конечно же, Деда Мороза. Но не всегда он приходит для того, чтобы дарить подарки. В этот раз усилия Макса и его Пса направлены на то, чтобы сбылось желание одного маленького мальчика, у которого Дед Мороз украл выигрышный лотерейный билет.

Новогодний переполох

С появлением молодого обаятельного мошенника Гарика в тихом провинциальном городке начинается настоящий новогодний переполох с участием семейства Шишкиных, их родственников и коллег, деда Мороза, Снегурочки и даже настоящего страуса…

Убить вечер

Канун Нового года, небольшой приморский городок. Просто так, от нечего делать, уверенный в себе импозантный мужчина, находящийся здесь проездом, знакомится с молоденькой продавщицей.

eTVnet помогает создать праздничное настроение не только в канун Нового года, но и каждый день в году! Зрителей eTVnet ждут последние новинки кино- и телеиндустрии, тысячи художественных и документальных фильмов, сериалы, телешоу, концерты, юмор, спортивные трансляции, а также фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START.

Надеемся, вы помните, что подписка eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи! Звоните, чтобы задать любые вопросы о сервисе: +1 (855) 251 65 45.

С наступающим вас!