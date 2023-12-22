Старый шифр правительства США расшифрован

В 2013 году археолог Сара Риверс-Кофилд обнаружила в шелковом платье 19-го века, купленном в США, два скомканных листа бумаги с несвязанными словами.

Эти странные документы стали известны как “криптограмма шелкового платья” и привлекли внимание многих. Тем не менее, компьютерный аналитик Уэйн Чэн из Университета Манитобы в Канаде смог расшифровать загадочный шифр.

Оказалось, что сообщения на бумаге представляют собой телеграфный код, который использовался в 19-м веке для передачи информации о погоде.

Этот шифр использовали избранные чиновники правительства США, отвечавшие за составление национальной карты погоды. Таким образом, “криптограмма шелкового платья” содержала информацию о погоде в различных местах США и Канады.

Для расшифровки шифра Чэн использовал специальную книгу армии США, составленную в 1877 году. Этот код был предназначен для передачи данных о давлении, температуре, ветре и других погодных параметрах. Таким образом, “криптограмма шелкового платья” оказалась связанной с работой телеграфистов, которые отвечали за прогнозы погоды.

Уэйн Чан, компьютерный аналитик из Канадского университета Манитобы, не только расшифровал загадочные слова, но и определил дату их написания – 27 мая 1888 года.

“Когда шифр ‘Шелковое платье’ впервые появился в сети, возникло множество спекуляций о содержании таинственных посланий. Могли ли они быть шпионскими сообщениями? Имели ли они отношение к незаконным азартным играм?” – рассуждал Чан.

Согласно шифровальной таблице, типичный прогноз погоды на 3 часа дня мог быть сформулирован следующим образом: “Цель Мемфиса – прилив нильского фанатика”.

Первое слово, “Мемфис”, указывает на станцию, в то время как слово “Цель” кодирует информацию о давлении и температуре.

Слова, начинающиеся с гласных, могут обозначать значения давления или температуры ниже 0,1. Слова, начинающиеся с согласных, наоборот, могут указывать на повышающиеся значения давления или температуры в зависимости от их расположения в алфавите.

Например, если вторым словом в шифре погоды идет “Данди” (Dundee), оно расшифровывается на “du” – давление в 0,2, и “de” – температуру 24 градуса.

После того, как Чан расшифровал все строки, он провел анализ национальных погодных данных США и Канады, чтобы точно определить, о какой дате говорилось в записке.