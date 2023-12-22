Домовладельцы, которые продлили ипотеку в 2023 году, сократили свои расходы

Согласно новому отчету TD, некоторые держатели ипотечных кредитов начали сокращать свои расходы на фоне более высокой стоимости заимствований, особенно те, кто возобновил свои ипотечные кредиты совсем недавно.

“Держатели ипотечных кредитов начали корректировать свои расходы перед лицом более высоких процентных ставок”, – написал экономист Джеймс Орландо в отчете за четверг.

“Мы обнаружили, что люди, которые продлли ипотеку в последнее время, сократили свои расходы в большей степени, чем люди, которые сделали это ранее”.

Задолженность домохозяйств является наиболее существенной уязвимостью в канадской экономике, говорится в отчете, что означает, что домовладельцы будут иметь меньший располагаемый доход, поскольку они продлевают свои ипотечные кредиты по более высоким процентным ставкам, что может сказаться на потребительских расходах.

Орландо обнаружил, что люди, которые продлили ипотечные кредиты в 2023 году, сократили свои расходы больше, чем те, кто продлевал их в 2022 и 2021 годах.

Его исследование также показало, что люди, у которых продление срока действия ипотеки запланировано на 2024 год, еще не сократили свои расходы до той степени, в которой им, вероятно, потребуется в следующем году.

“Это скажется на общих потребительских расходах в экономике, но мы не считаем, что этого воздействия будет достаточно само по себе, чтобы отправить экономику в рецессию”, – говорится в отчете.

Было ясно, что повышение учетной ставки Банка Канады, начиная с 2022 года, окажет давление на канадские домохозяйства, говорится в отчете, в котором отмечается, что задолженность по ипотечным кредитам составляет 74 процента от общего долга домохозяйств Канады в размере 2,9 трлн долларов.

“Этот долг наряду с повышением ставок по ипотечным кредитам на 300 базисных пунктов привел к тому, что канадцы направляют 15,4% своих доходов на погашение своих долгов, по сравнению с 13,6% в 2020 году”, – говорится в отчете.

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