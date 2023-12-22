Канада запретила продажи бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года

Согласно новым правилам, все легковые автомобили, внедорожники, кроссоверы и легкие грузовики, продаваемые в стране к 2035 году, должны быть нулевыми по выбросам.

Правительство Канады принимает эти меры в рамках борьбы с изменением климата. Представители отрасли отмечают, что эти правила слишком амбициозны, учитывая более высокую стоимость электромобилей и недостаток зарядной инфраструктуры в некоторых районах страны.

В ответ на эти проблемы, гибридные автомобили с полностью электрическим запасом хода 80 км и более останутся доступными для продажи в отдаленных и северных районах. Глобальные продажи электромобилей в настоящее время составляют около 13%, и ожидается, что к концу десятилетия их доля на рынке может достигнуть 40-45%.

Новые правила также устанавливают промежуточные цели: к 2026 году не менее 20% от всех проданных автомобилей должны быть с нулевым выбросом, а к 2030 году – не менее 60%. Это представляет собой значительный рост по сравнению с текущей долей электромобилей, которая составляет около 12,1% от всех новых автомобилей, проданных в третьем квартале 2023 года.

Однако представители автомобильной отрасли высказывают опасения относительно амбициозности этих правил, указывая на более высокую стоимость электромобилей и недостаток инфраструктуры зарядных станций, особенно в сельских районах. В ответ на эти опасения, правила предусматривают исключение для гибридных автомобилей с полностью электрическим запасом хода 80 км и более, которые останутся доступными для продажи после 2035 года.

Глобальные продажи электромобилей в настоящее время составляют около 13% всех продаж автомобилей и ожидается, что к концу десятилетия эта доля вырастет до 40-45%. Некоторые автопроизводители, такие как Toyota, также обязуются увеличить долю автомобилей с нулевым уровнем выбросов в своих продажах.