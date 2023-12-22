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Новости В Мире Рекордный эксперимент НАСА. Кот – наше всё!
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Снимок из видео.

Рекордный эксперимент НАСА. Кот – наше всё!

Megan Jorgensen Дек 22, 2023 В Мире, Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество Оставить комментарий 55 Просмотров

Коты наше всё или кто выступает от имени человечества перед инопланетянами

Кто, как не кот, прославил Землю на весь Космос! Куда там собачкам и хомячкам! Теперь пришельцы знают, кто главный на Земле.

Только что, в декабре 2023 года, NASA – Национальное Управление по Аэронавтике США – провело рекордный эксперимент. В космос, на расстояние в 19 миллионов миль (более 35 миллионов километров) было послано видео с рыжим котом! Это расстояние соответствует примерно расстоянию, которое в 80 раз превышает дистанцию между Землёй и Луной.

На видео – ниже ссылка на него – весёлый рыжий кот Тейтерс (Taters) резвится на диване, пытаясь поймать красное пятнышко лазерной указки. Кот принадлежит одной из служащих лаборатории НАСА (точнее, конечно, служащая принадлежит коту).

Видео было обработано и послано в далёкий космос через электронную систему с целью проверки скорости предварительной обработки сигнала во время подготовке к его отправки. Эксперимент прошёл удачно, скорость обработки оказалась рекордной, что пригодится при установлении связи с далёкими спутниками и станциями землян.

Невольно возникает вопрос – но ведь раз сигнал ушёл на такое расстояние, то явно же существует возможность его перехвата инопланетянами. И те увидят прыгающего рыжего усатого четвероного. Нет сомнения, что они решат, что речь идёт о настоящем представителе земной цивилизации, а его ловля красного пятнышка символизирует поиски землян звёзд в космическом пространтстве. И тогда инопланетяне будут уверены, что коты – это хозяева жизни на Земле, повелители и основатели нашей цивилизации.

Впрочем, так оно и есть, что и требовалось доказать.

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