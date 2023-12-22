Коты наше всё или кто выступает от имени человечества перед инопланетянами

Кто, как не кот, прославил Землю на весь Космос! Куда там собачкам и хомячкам! Теперь пришельцы знают, кто главный на Земле.

Только что, в декабре 2023 года, NASA – Национальное Управление по Аэронавтике США – провело рекордный эксперимент. В космос, на расстояние в 19 миллионов миль (более 35 миллионов километров) было послано видео с рыжим котом! Это расстояние соответствует примерно расстоянию, которое в 80 раз превышает дистанцию между Землёй и Луной.

На видео – ниже ссылка на него – весёлый рыжий кот Тейтерс (Taters) резвится на диване, пытаясь поймать красное пятнышко лазерной указки. Кот принадлежит одной из служащих лаборатории НАСА (точнее, конечно, служащая принадлежит коту).

Видео было обработано и послано в далёкий космос через электронную систему с целью проверки скорости предварительной обработки сигнала во время подготовке к его отправки. Эксперимент прошёл удачно, скорость обработки оказалась рекордной, что пригодится при установлении связи с далёкими спутниками и станциями землян.

Невольно возникает вопрос – но ведь раз сигнал ушёл на такое расстояние, то явно же существует возможность его перехвата инопланетянами. И те увидят прыгающего рыжего усатого четвероного. Нет сомнения, что они решат, что речь идёт о настоящем представителе земной цивилизации, а его ловля красного пятнышка символизирует поиски землян звёзд в космическом пространтстве. И тогда инопланетяне будут уверены, что коты – это хозяева жизни на Земле, повелители и основатели нашей цивилизации.

Впрочем, так оно и есть, что и требовалось доказать.