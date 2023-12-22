Замечательное световое представление Illumi покидает Квебек

7 января можно будет в последний раз полюбоваться световым представлением Illumi. Затем шоу закрывается окончательно.

Огорчительная весть (если можно так выразиться) пришла из Лаваля. Закрывается замечательное шоу Illumi, которым годы любовались туристы, приезжающие даже из других стран, чтобы насладиться картной. Illumi – захватывающее и уникальное световое шоу, которое превращает ночной пейзаж в волшебный мир света и цвета. Но до полного и окончательного закрытия шоу осталось две недели. После этого спектакль уезжает насовсем (надеемся, когда-нибудь вернётся?).

Этот спектакль пока ещё располагается в городе Лаваль, минутах в десяти о реки Des Praires, которая отделяет Лаваль от Монреаля. Организовало и проводит шоу компания Cavalia, известная своими инновационными и впечатляющими спектаклями.

Спектакль включает в себя множество световых инсталляций, скульптур и арт-объектов, которые создают фантастический захватывающий мир, полный ошеломляющих красок. Инсталляции регулярно немного меняются, и могут включать изображения животных, растений, геометрические узоры и другие самые разные тематические элементы. Illumi делится на несколько тематических зон, каждая из которых посвящена определенной теме или истории и предлагает разнообразные картины, действуюшие на наше визуальное восприятие.

Illumi обычно проводится в холодное время года. Особенно много народ приходит полюбоваться на спектакль в период зимних праздников, когда световое шоу очаровывает особой магией.

Спектакль предназначен для всех возрастов, от самых юных до самых умудрённых опытом гостей. Он стал отличным развлечением для всей семьи привлекая детей и взрослых красотой и волшебством. Исследовать Illumi можно пешком или даже объзжать пространство на автомобиле – всё зависит от предпочтений посетителей (пешие и автомобильные экскурсии проводятся в разное время).

Итак, лавальский Illumi считался одним из самых ярких и незабываемых спектаклей в Квебеке, привлекая тысячи посетителей своими захватывающими световыми шоу и создавая неповторимую атмосферу праздника и чуда. Но праздник завершается. 7 января двери распахнутся в последний раз, после чего труппа переезжает в Калифорнию. Причины переезда официально не объявлены, но ни руководство компании, ни Лаваль не опровергли слухи о том, что стороны не сошлись в оплаты аренды большого пространства, а Калифорния в любом случае предложила гороздо больше.

Сайт Illumi:

К сожалению, на заглавной странице уже есть указание – окончательное закрытие – 7 января. Кто не успел, тот опоздал.

Адрес пока ещё работающего представления: У шоссе #15, между бульварами Saint-Martin и Souvenir. Для GPS адрес следующий: 2805 Boulevard du Souvenir, Laval, Québec H7V 1W8. Оба входа – как для пешеходов, так и для автомобилистов, находятся на пересечении бульвара Souvenir и Armand-Frappier.