Несколько праздничных рецептов пирогов и пирожков из разных кухонь мира

Четыре рецепта вкуснейших пирогов: луковый пирог по-аргентински, казахский пирог, итальянский пирог непиталле, техасский пирог с курятиной.

Всё же праздник, как-никак. Православная Пасха. И после длительного воздержания во время поста можно насладиться скоромным, в частности, пирогами. Давайте попробуем сотворить несколько не самых сложных рецептов из кухонь разных народов мира.

Луковый пирог

Традиционное аргентинское блюдо.

Сначала приготовим обычное тесто. Как его готовить, каждый знает. Но напомним: Берем большую чашку муки (на 250 граммов), смешиваем с 125 граммами (половина от веса муки) хорошего сливочного масла, добавляем полчайной ложки соли и столько же сахара. Перемешиваем до однородной массы, выставляем в холод на полчаса. Вроде бы, в основном всё. Можно делать разные добавки, но это уже не принципально.

Теперь, для лукового пирога, выкладываем тесто на дно (захватывая стенки) огнеупорной формы. Ставим форму в нагретую до 250 градусов духовку. Держим минут 5-10, не больше, чтобы только затвердело и побронзовело.

А вот теперь переходим к главному вопросу, товарищи. Начинка для пирога.

Тут сложнее, но не столь тяжело, как кажется.

Взяли 200 граммов добротной говядины – филе, вырезку – мягкой и без костей. Разрезали мелкими кубиками.

Взяли пять-семь больших пучков зеленого лука. Нарезали колечками, вымыли. Положили на сковороду и потушили минут 10 в жире (предпочитаю свиной для такого случая). Приправили солью, перцем, остудили.

Смешали с этим луком 200 граммов свежего творога или хорошего мягкого сыра, добавили два яйца (сырых, разумеется), тщательно перемешали с мясом.

Сложили эту массу в форму из теста. Поставили в горячую духовку.

Запекаем минут 40. Если мясо не очень надежное, до и до часа.

Подается пирог на стол горячим под аргентинское вино – но только красное, конечно.

Пирог чак-чак

Ой, только не ругайте, если, вдруг, не так назвали. Кто-то утверждает, что пишется чэк-чэк. Казахи готовят. Главное, суть донести, а название, дело вторичное, хоть «пирогом по-пионерски» или «торт имени Второго интернационала» назови, и то сойдет. Главное, это то, что речь и вкуснейшем пироге с медовым сиропом.

Готовится пирог чак-чак во фритюре:

Сначала готовим тесто.

Его состав следующий:

3 стакана отменной пшеничной муки

5 яиц

2 чайных ложки сахара-песка

2 чайных ложки кукурузного масла

3 стловых лжки молока

Щепотку соли

Столовую ложку рому или коньяку (типичные казахские напитки).

Готовим тесто:

Размешиваем яйца с сахаром, затем добавляем молоко, ром (коньяк), масло, соль. Замешиваем тесто. Если слишком крутое получилось – добавьте молока, чтобы тесто было мягким. Промять хорошенько, завернуть во влажное полотенце и дать настояться полчаса. Фритюр делаем из 200 граммов сливочного масла растапливаем, добавляем две трети бутылки кукузурного масла (можно заменить любым растительным) Сироп готовим просто: 500 граммов меда и полстакана сахарного песка. Мед растапливаем в эмалированной посуде, забрасываем сахар, варим до готовности. А проверяем готовность так – как только масса стала однородной, зачерпываем немного этой массы и опускаем в холодную воду. Если масса скатилась в шарик, то сиропчик наш готов. Но следить надо очень внимательно – если передержите на огне, то он застынет и карамелизируется. Есть-то его можно, но для чак-чака придется по новой мед и сахар в сироп смешивать Тесто делим на куски, каждый из которых раскатываем в тонкий пласт. Пласт теста, в свою очередь нарезаем длинными полосками, шириной по три сантиметра, а потом каждую полоску еще на пять частей (примерно), чтобы лапшица получилось. Теперь эти лапшицы окунать шумовкой во фритюр. Конечно, можно использовать дуршлаг и другие приспособления. Готовое тесто складывать в глубокую миску, стоящую на духовке, чтобы не остужалось оно до поры до времени Как только все лапшинки прожарились, переложить их на широкое блюдо, облить горячим сиропом и посыпать рублеными орехами, не жалея. Пирог чак-чак (или пирог чэк-чэк) готов.

Итальянские пирожки Непителле

Согласно древним хроникам, пирожки непителле поданы были на коронацию императора Рима по имени Гай Цезарь Август Германик, 18 августа 37 года. Император стал известен под именем Калигула (в переводе – “Сапожок”), между прочим. А пироги и пирожки любил, особенно, непителле. И не зря.

Состав:

Мука пшеничная – 500 граммов

Яйца – три

Масло сливочное – граммов 125

Изюм – 250 граммов

Сахар – 125 граммов

Шоколад – 50 граммов

Миндаль – 50 граммов

Лимон – один (цедру приготовить!)

Корица – щепотка

Готовим непителле:

Изюм промываем и замачиваем на четверть часа Миндаль очищаем от шелухи (для этого надо опустить в кипяток), после чего мелко-мелко рубим Отдельно готовим тесто – мука, масло, сахар (три четверти от общего количества), яйца, цедра лимона После того, как тесто вымесим, раскатываем его на доске (предварительно доску посыпать мукой) в пласт. Толщина пласта – примерно 1 сантиметр. Вырезаем лепешки диаметром в 10 сантиметров (блюдце можно использовать для этого) Готовим начинку: изюм смешиваем с тертым шоколадом, сахаром, миндалем и корицей Кладем начинку на лепешку, загибаем края лепешек внутрь, а сверху прикрываем решёточкой из теста Укладываем изделия на противень (смазать маслом дно) и запекаем полчаса при температуре до 150 градусов по Цельсию.

Непителле ставим на стол холодным.

Пирог с куриным мясом (Техасский пирог)

Рецепт пирога из Техаса, где даже символом штата стала птичка, впрочем, не курочка, а пересмешник, но всё равно можно в пирог засунуть, тоже вкусно. Алабама, Миннесота, Иллинойс и другие штаты от зависти свои пироги измышляют, но куда им с Техасом ровняться.

Состав пирога:

Четыре куриные грудки

Одна средняя луковица

Один красный сладкий перец

Один зелёный стручок перца

Полчашки белого вина

Полчашки куриного бульона

100 граммов чернослива

50 граммов оливок

1 яйцо – взбитое

Тесто для пирогов – готовить отдельно или купить в магазине

Масло оливковое

Соль и черный молотый перец

Готовим пирог по-техасски:

В оливковом масле слегка тушим измельченный лук, после чего добавляем мелко рубленый перчик и размешиаем Через пару минут добавляем грудки, разрезанные на кубики, поджариваем до золотистого цвета, солим, перчим Заливаем в смесь вино и продолжаем тушить до тех пор, пока вино не испарится Наливаем бульон, добавляем чернослив и оливки и держим на среднем огне ещё минуты три Из сковороды смесь перекладываем в огнеупорную форму для духовки, где дно выложено тонким слоем теста, как бы накрываем взбитым яйцом, а затем накрываем тестом, после чего смазываем тесто остатками яйца Ставим в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию, и держим до тех пор, пока пирог не позолотеет. Можно в ходе процесса добавить измельченную зелень по вкусу (петрушка, укроп, эстрагон и т.д.)

Приятного аппетита!