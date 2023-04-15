Бортпроводникам надоело работать бесплатно и они собираются протестовать

Стюардессы и стюарды десяти канадских авиакомпаний начинают общенациональную кампанию против политики «неоплачиваемой работы» в авиационном секторе.

Бортпроводники канадских авиакомпаний предупредили общественность и работодателей, что они начинают кампанию борьбы против бесплатной работы. Компания будет проходить под лозунгом «Работа без оплаты – это воровство» и начнётся 25 апреля с предупредительного митинга протеста в помещении аэропортов (включая аэропорт Монреаля PET).

Стюардессы и стюарды являются членами Канадского профсоюза служащих, который представляет 18 500 бортпроводников – работников десяти авиакомпаний, включая Air Canada и Air Transat.

Зарплата бортпроводников в начале карьеры составляет сегодня 29 000 долларов в год и постеменно доходит до 50 000 долларов. Но 20% рабочего времени и исполняемых обязанностей не оплачиваются!

Эти работники получают зарплату лишь во время полёта (точнее, рабочее время отсчитывается с момента закрытия дверей в самолёте). Все остальные функции — сопровождение пассажиров при посадке и при высадке и прочее, всё это не оплачиваются. По прибытию в порт назначения бортпроводники иногда проводят час, помогая пассажирам выйти, но это время не считается рабочим. Также не считается рабочим временем всё то время, что они проводят в аэропорту во время заправки самолёта, во время пересменок и отдыха (командировочные не положены). В случае задержек рейса сверхурочные тоже не платятся.

По подсчётам руководства профсоюза, в среднем, стюардесса или стюард, работающие на полную рабочую ставку, перерабатывают до 35 часов в месяц, то есть, не менее 20% рабочего времени они работают бесплатно.

Кампания протеста начинается 25 апреля. Для начала работники проведут митинги и демонстрации в аэропортах четырёх крупных городов — Монреаля, Торонто, Ванкувера и Калгари.

В монреальском аэропорту PET (Дорваль) митинг начнётся в 11.45 утра на этаже вылетов, между выходами 3 и 4.

После предупредительного митинга и последующих акций, направленных на разъяснение сложившейся ситуации, бортпроводники не исключают возможность объявления всеобщей забастовки, если не будет достигнуто соглашение. В кампании принимают участие стюардессы и стюарды следующих авиакомпаний: Air Canada (включая Air Canada Rouge), WestJet (включая WestJet Encore и Swoop), Air Transat, Sunwing, Calm Air, PAL Airlines, Canadian North, Flair Airlines, Pivot и PasCan.