Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня. Христос Воскресе!

Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории.

В 325 году на первом Вселенском соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По постановлению собора, праздноваться она должна была в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.

Таким образом, христианская Пасха является праздником «передвижным» — в рамках временного периода с 4 апреля по 8 мая по новому стилю.

У православных Светлое Христово Воскресениев 2023 году приходится на 16 апреля. Считается, что это ранняя Пасха. Самый простой способ определить дату праздника — воспользоваться Александрийской пасхалией, специальным календарем, где он отмечен на много лет вперед. Но можно и самим рассчитать сроки Пасхи, если знать, что торжество наступает после весеннего равноденствия 20 марта, а также после первого полнолуния, следующего за ним. И, конечно, праздник обязательно приходится на воскресенье.

Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи, а примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.

Мы прощены, мы спасены и ис­куплены — Христос Воскресе! — В этих двух словах все сказано. На них основана наша вера, наша надежда, любовь, христианская жизнь, вся наша премудрость, просвещение, Святая Церковь, сердечная молитва и вся наша будущность. Двумя этими словами уничтожены все бедствия человеческие, смерть, зло и дарованы жизнь, блаженство и свобода! Какая чудодейственная сила! Можно ли устать повторять: Христос Воскресе! Может ли надоесть нам слушать: Христос Воскресе!

Крашеные куриные яйца — один из элементов пасхальной трапезы, символ возрожденной жизни. Ещё одно блюдо называется так же, как и праздник — пасха. Это творожное лакомство, приправленное изюмом, курагой или цукатами, подаваемое на стол в виде пирамиды, украшенной буквами «ХВ». Такая форма обуславливается памятью о Гробе Господнем, из которого воссиял свет Христова Воскресения. Третий застольный вестник праздника — кулич, своеобразный символ торжества христиан и их близости со Спасителем. Перед тем как приступить к разговению, все эти яства принято освящать в храмах в течение Великой Субботы и во время пасхального богослужения.

Сразу после пасхальной ночи начинается Светлая Седмица. Особые дни богослужений, в которые служба совершается по пасхальному уставу. Исполняются пасхальные часы, праздничные песнопения: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Врата алтаря распахнуты всю неделю, словно символ приглашения к главному церковному торжеству всех желающих. Убранство храмовой Голгофы (деревянного распятия в натуральный размер) меняется с черного траурного на белое праздничное.

В эти дни нет поста, послабляются приготовления к главному таинству — Причастию. В любой день Светлой седмицы христианин может подойти к Чаше.

Многие верующие свидетельствуют об особом молитвенном состоянии в эти святые дни. Когда душу наполняет удивительная благодатная радость. Считается даже, что те, кто сподобился преставиться в пасхальные дни, попадают на Небеса, минуя воздушные мытарства, ведь бесы бессильны в это время.

С Пасхи до Вознесения Господня во время служб нет коленопреклоненных молитв и земных поклонов.

В канун Антипасхи врата алтаря закрываются, но праздничные службы длятся до Вознесения, которое отмечается на 40 день после Пасхи. До того момента православные приветствуют друг друга радостным: «Христос Воскресе!»

Также в канун Пасхи происходит главное чудо христианского мира — схождение Благодатного Огня на Гроб Господень в Иерусалиме. Чудо, которые многие пытались оспорить или изучить научно. Чудо, вселяющее в сердце каждого верующего надежду на спасение и жизнь вечную.

Христос Воскресе!!! С праздником, православный Монреаль!