Пасха Господня: отстроим Храм вместе!

Тревожные и неприятные новости пришли сегодня из Свято-Николаевского Православного собора нашего города.

По благословения настоятельства Собора:

Тревожные и неприятные новости пришли сегодня из Свято-Николаевского Православного собора нашего города. В храме серьезная проблема, решить которую в одиночку пастве и настоятельству не под силу!

Главная проблема Собора на сегодняшний день заключается в несостоятельной системе вентиляции, мощности которой недостаточно на людный воскресных Богослужениях, при горящих свечах и дыме от каждения. По заявлению прихода, были зафиксированы случаи, когда самые уязвимые прихожане падали в обморок в жаркие летние дни, которых летом бывает немало. Помимо всяких внешних неприятностей, это несет опасность получения травм или даже увечий от подобных падений.

Чтобы такого не происходило, Собору необходимо срочно наладить вентиляционную систему. Помимо того, что это облегчит пребывание людей на службе, это поможет спасти имеющиеся в Соборе святые мощи, уникальные иконы и всю структуру храма от влажности и разрушения. Ведь строительные нормы гласят, что без соответствующей вентиляционной системы любой другой ремонт интерьера запрещен. А значит, разрушения и необходимые усовершенствования сегодняшнего помещения храма будут находиться под запретом.

Сумма требуется немалая и собрать ее нужно в рекордно кототкие сроки, поэтому каждое пожертвование ценно и важно. Ведь Собор – это место Богослужений и молитв, место венчаний и крестин, место отпеваний, молебнов и панихид. Место Святой Евхаристии, без которой христианина просто не существует. И потерять его больно и невозможно для каждого прихожанина. А поэтому, следует мобилизовать свои силы и помочь!

Пасхальные дни уже на подходе и внести свою лепту – огромная благость для каждого христианина. Ведь, помните! Чужой беды не бывает! И миллионы случаев, когда всем миром были отстроены дома, кварталы, города и даже страны! Сегодня тот самый день, когда каждый из нас может стать соучастником благого дела.

Настоятельство Собора очень просит каждого из нас не остаться безучастным!

Да, и Казначейство собора выдает налоговую квитанцию на каждое пожертвование.

По всем дополнительным вопросам обращайтесь к настоятелю Свято-Николаевского Собора: (514) 945-4369 или revgeorgelagodich@sympatico.ca