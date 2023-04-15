Сильнейший удар по свиноводству Квебека: Компания Olymel закрывает скотобойню в Vallée-Jonction

Закрывается крупнейшая свинобойня в Квебеке. И не она первая за последние месяцы. Ситуация в этой отрасли кризисная.

Производство свинины в Квебеке, одной из традционных отраслей животноводства, одной из неплохих статей экспорта Квебека и всей Канады потряс сильный удар — компания Olymel с глубоким прискорбием объявила о начале массовых увольнений работников и закрытии крупнейшей свинобойни в городе Vallée-Jonction. Увольненния начнутся с лета, а к свинобойня закроется к концу года. Одновременно, компания сворачивает деятельность и закрывает свои предприятия по переработке свинины и склады в других городах — в частности, в Лавале.

Всё говорит о том, Olymel собирается вообще закрыться, хотя руководство компании заверяет, что будут приложены все усилия к восстановлению её. Но только в прошом году эта фирма, крупнейший производитель и экспортёр свинины, потеряла 338 миллионов долларов.

В первую очередь потери вызваны резким сокращением запроса в мире на квебекскую свинину. Китай отказался продлить контракт на закупки свиного мяса, а Квебек поставлял в эту страну миллион свиней в год. Понять Китай тоже можно — зачем покупать мясо за границей, если можно развивать собственное животноводство? И в 2022 году Китай запустил в производство огромный свиноводческий комплекс, в котором объединены все процессы, от рождения поросят до изготовления колбас. Основное здание фермы состоит из 27 этажей! И выращивать это предприятие будет более миллиона свиней в год. Так что Квебек попросили удалиться.

Разумеется, максимизация производства может привести к непредсказуемым последствиям — только что в Техасе на таком огромном комплексе в результате пожара погибли 18 тысяч коров, но вряд ли такой сценарий реален в китайском случае.

Так что Квебеку придётся серьёзно задуматься о том, как перестроить своё свиноводство. Сегодня в провинции примерно 2400 малых, средних и крупных предприятий и ферм занимаются разведением свиней. Но, к сожалению, крупнейшие из них лихорадит и они закрываются один за другим. Когда этот процесс падения прекратится, предсказать невозможно.

Заметим, что два года назад правительство Квебека вложило в Olymel 150 миллионов долларов с целью стимулировать работу компании и улучшить положение её десяти тысяч сотрудников. Но не помогло…