Назван самый дружелюбный город в мире, и он в Канаде!

Канадский Торонто стал самым дружелюбным городом по версии Preply

Рейтинг дружелюбности, составленный онлайн-платформой для изучения языков Preply, возглавил крупнейший город Канады — Торонто. В ходе опроса респонденты отметили разноплановость и разнообразность крупнейшего города Канады. При этом столица провинции Онтарио имеет высокий процент зарубежных путешественников, которые спустя время вернулись в город повторно.

Отмечается, что среди критериев отбора в конкурсе был персонал отелей, процент туристов, которые вернулись в город повторно. Учитывался и рейтинг безопасности, уровень толерантности, легкость общения, показатель счастья и любви. Всего в перечень самых дружелюбных городов мира вошли 53.

Занявший первое место Торонто может похвастаться достойным уровнем возврата путешественников, которых насчиталось 15%. В Preply, решили, что туристы «любят Торонто так сильно, что возвращаются сюда снова и снова». На втором и третьем месте рейтинга оказались австралийский Сидней и британский Эдинбург.

Как оказалось, уровень возраста туристов в Торонто составил 15%, что является лучшим показателем среди остальных городов на Земле. Также в топ-10 рейтинга самых дружелюбных городов вошли: Сидней, Эдинбург, Манчестер, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Монреаль и Мельбурн.