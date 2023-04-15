В Канаде спрогнозировали замедление темпов инфляции в стране до 3% летом 2023 года

Уровень инфляции в Канаде может снизиться с нынешних 5% до 3% уже летом этого года. С таким прогнозом выступил в четверг глава канадского Центробанка Тифф Маклим в ходе семинара на весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Уровень инфляции в Канаде может снизиться с нынешних 5% до 3% уже летом этого года. С таким прогнозом выступил в четверг глава канадского Центробанка Тифф Маклим в ходе семинара на весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

“Уровень инфляции в Канаде прошлым летом составлял 8%, сейчас – 5%. Мы считаем, что она будет в районе 3% уже этим летом, – сказал глава ЦБ. – Но работа [по снижению этого показателя] пока не закончена, наша цель – инфляция на уровне 2%”. По словам Маклима, специалисты ЦБ Канады прогнозируют, что целевой показатель 2% удастся достичь “к концу 2024 года”.

12 апреля Центральный банк Канады сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых. В пояснительной записке говорилось, что “инфляция во многих странах замедляется на фоне снижения цен на энергоносители, нормализации глобальных цепочек поставок и ужесточения денежно-кредитной политики”. ЦБ признал, что рост мировой экономики “оказался сильнее, чем ожидалось”, в том числе в США и Европе. В то же время регулятор прогнозирует, что рост мировой экономики может замедлиться в ближайшие месяцы.

В начале 2023 года ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% ввиду высокой инфляции. В 2022 году по тем же причинам регулятор поднимал ставку семь раз. В начале 2022 года базовая ставка в Канаде составляла 0,25%.