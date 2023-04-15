Рынок жилья: жители Квебека настроены более оптимистично, чем остальные канадцы

Жители Квебека меньше, чем другие жители Канады, обеспокоены расходами, связанными с покупкой дома, согласно ежегодному опросу РБС о тенденциях на рынке жилья. 35% респондентов в прекрасной провинции теперь ожидают, что будут платить меньше за дом по сравнению с прошлым годом.

Жители Квебека меньше, чем другие жители Канады, обеспокоены расходами, связанными с покупкой дома, согласно ежегодному опросу РБС о тенденциях на рынке жилья. 35% респондентов в прекрасной провинции теперь ожидают, что будут платить меньше за дом по сравнению с прошлым годом.

Чуть более трети жителей Квебека, или 34%, с оптимизмом смотрят на рынок жилья в следующем году. Это самый высокий процент в национальном масштабе. Та же доля жителей Квебека выражает обеспокоенность по поводу доступности дома в течение следующего года. Для сравнения, 48% других канадцев обеспокоены этим.

Нескольким потенциальным покупателям жилья по всей Канаде потребуется больше времени, чтобы спланировать, сэкономить и убедиться, что «время подходящее» для покупки дома, отмечает ведущий консультант РБК по ипотечному кредитованию Паскаль Бергер.

Таким образом, жители Квебека с меньшей вероятностью, чем другие канадцы, изменят свой образ жизни или отложат важные события, такие как свадьба или поездка.

Они также с меньшей вероятностью окажут финансовую помощь своим детям или другим ближайшим родственникам в приобретении недвижимости. Об этом заявили 68% жителей Квебека по сравнению с 53% других канадцев.

Респонденты из Квебека, готовые оказать финансовую помощь ближайшему родственнику в покупке дома, отдали бы в среднем 56 479 долларов. для сравнения, средний показатель по остальной части Канады составляет 71 016 долларов. Меньше всего пожертвовали бы жители Манитобы и Саскачевана, при этом общий средний показатель по двум провинциям вместе взятым составил 16 917 долларов.

Британско-колумбийцы самые щедрые, заявляя, что готовы пожертвовать в среднем 87 013 долларов.

Большинство жителей Квебека (51%) по-прежнему считают, что на рынке доминируют продавцы. Хотя это самая высокая доля в стране, она ниже показателя в 77%, наблюдавшегося в 2022 году, говорится в отчете Королевского банка.

В национальном масштабе та же доля считает, что недвижимость станет более доступной в ближайшем будущем. 78% респондентов считают, что в этом году рынок будет более благоприятным для покупки жилья, чем в предыдущие годы.

Весна остается «пиковым периодом ” для покупки недвижимости, напоминает г-н Бергер.

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