KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Ольга». Финальный сезон!

«Ни минуты покоя» – именно так можно кратко охарактеризовать жизнь главной героини этого телесериала. На плечах у Ольги лежит воспитание двоих детей от двух неудавшихся браков, забота о выпивающем отце, а также тщетные попытки наладить личную жизнь. Во втором сезоне меньше трудностей у Ольги не станет. Дочь забеременеет ещё в юном возрасте, а будущий отец ребёнка попадёт под подозрение в мошенничестве, младший сын начнёт проверять родных на стойкость, а личный фронт ознаменуется новыми сердечными сражениями. Иными словами, скучать не придётся!

Видеотека START – Сериал «За полчаса до весны». Премьера!

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Видеотека START представляет новый сериал под названием «За полчаса до весны». Картина расскажет о создании популярного ВИА «Песняры». В центре внимания окажется жизнь Владимира Мулявина – фронтмена советских «битлов». Это и нескончаемый поиск вокалистов, вдохновения, музы, и отношения с женой и дочерью, и противостояние недоброжелателям. Он стал примером для всех, кто хочет создавать, несмотря ни на что.

Видеотека more.tv – Сериал «Фишер». Финал!

В видеотеке more.tv очередное пополнение – мрачный триллер «Фишер» с Иваном Янковским, Сашей Бортич и Александром Яценко, повествующий о поимке последнего казненного преступника в истории России. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его грубоватый напарник Евгений Боков и юная следовательница Наталья Добровольская работают над громким делом маньяка, орудующего в конце 1980-х годов в Московской области. Расследование заходит в тупик, и у героев остаётся лишь одна зацепка – показания школьника, лично знавшего одну из жертв. Только вот у мальчика может быть довольно богатое воображение, поэтому нет точного подтверждения того, что описанный им «Фишер» действительно существует.

Видеотека Premier – Фильм «Чебурашка»

Видеотека Premier радует новым взглядом на любимую историю из детства. Сюжет разворачивается вокруг угрюмого садовника приморского дендрария Геннадия Петровича, чья жизнь не отличается особым разнообразием или весельем. Всё меняется, когда он случайно находит невероятное существо. Маленький пушистый зверек с большими ушами мгновенно очаровывает пожилого мужчину, однако про Чебурашку очень быстро узнаёт весь город. Им заинтересовывается и злая директриса шоколадной фабрики Римма. Она хочет заполучить чудо природы для своей внучки, угрожая сотрудникам дендрария серьезными последствиями. Герою и его коллегам нужно придумать, как спасти доброе создание и не потерять работу. Главные роли в картине играют: Сергей Гармаш, Федор Добронравов и Елена Яковлева.

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