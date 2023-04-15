Ученые Монреальского Университета: пол донора крови не связан с риском смерти реципиентов

Риск смерти после переливания донорской эритроцитарной массы не зависит от пола донора. Он также не повышался при переливании крови донора противоположного пола.

Растет число исследований, которые показывают, что различные характеристики доноров могут влиять на исходы переливания у реципиентов. В частности гемолиз эритроцитов во время хранения связывали с полом донора, его возрастом и этнической принадлежностью. Механизмы таких корреляций остаются не исследованными. В частности несколько систематических обзоров показали, что пол донора влиял на здоровье реципиентов после переливания.

Микаэль Шассе (Michaël Chassé) из Монреальского университета изучил, как переливание донорской эритроцитарной массы от донора противоположного пола влияет на 30-дневную выживаемость реципиентов.

В исследовании приняло участие 8719 пациентов, из которых 3529 получили эритроцитарную массу от доноров-женщин и 5190 — от доноров-мужчин. Средний срок наблюдения составил 11,2 месяца, максимальный — 29 месяцев. За время исследования умер 1141 пациент в группе доноров-женщин и 1712 в группе доноров-мужчин. Анализ не показал значимых различий в выживаемости между двумя группами (р = 0,43) за весь период наблюдения.

Также показатели смертности не отличались в 30- и 60-дневные периоды после переливания. Не отличалась смертность и внутри половых подгрупп: риск смерти среди реципиентов мужского и женского пола не отличался в обеих исследуемых группах.