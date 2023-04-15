Власти Канады отвергли намерения пересмотреть соглашения с провинциями

Правительство Канады не будет менять соглашения, которые дают провинциям Канадских Прерий право распоряжаться природными ресурсами на их территории, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Правительство Канады не будет менять соглашения, которые дают провинциям Канадских Прерий право распоряжаться природными ресурсами на их территории, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Как премьер-министр, я рад прямо здесь и сейчас сказать, что мы не будем касаться [соглашений о передаче природных ресурсов]», — цитирует его слова телерадиокомпания. «Природные ресурсы конституционно отнесены к компетенции провинций, и мы не ставим это под сомнение», — добавил Трюдо, призвав убедиться, что коренные народы могут получать выгоды от эксплуатации природных богатств страны.

Соглашения существуют с 1930 года и касаются, в частности, провинций Альберта, Саскачеван и Манитоба. Возмущение премьер-министров провинций вызвало заявление министра юстиции Канады Дэвида Ламетти, который обещал рассмотреть вопрос отмены соглашения. Главы провинций опубликовали совместное заявление, призвав Трюдо опровергнуть слова министра.

Напомним, ранее правительство Канады согласилось выплатить миллиардные компенсации за культурный геноцид коренных народов, в ходе которого погибли сотни детей индейцев.