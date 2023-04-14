18 тысяч коров погибли в результате взрыва на ферме (не ошибка – 18 тысяч!)

В Техасе в результате взрыва и пожара на молочной ферме погибли 18 тысяч коров

Крупнейшая катастрофа за всю историю молочных ферм в мире. В Техасе погибли восемнадцать тысяч коров в результате взрыва и пожара.

Власти городка техасского городка Dimitt (население, примерно пять тысяч жителей, и многие жители работают в сельском хозяйстве и на фермах) опубликовали данные о настоящей катастрофе, которая ударила по городу, по его жителям и, наверно, главная печальная весть – по животным, которые содержались на крупной молочной ферме.

В огромных помещениях содержалось 18 тысяч молочных коров. 12 апреля на ферме вдруг произошёл взрыв в одном из устройств, обеспечивающих подачу электроэнергии в стойла. В результате взрыва вспыхнул сильнейший пожар, который тут же перекинулся на все помещения, которые расположены практически впритых друг к другу. Пламя охватило все помещения буквально за минуты. Когда подоспели пожарные, спасать животных было уже поздно – часть коров сгорела, часть задохнулась в густом дыму.

Люди не пострадали – получила лёгкое отравление дымом одна работница, оказавшаяся в одном из помещений, но её пожарные спасли, она была доставлена в больницу и быстро выписана.

А вот 18 тысяч коров погибли. Это самая крупная катастрофа подобного рода за всю историю. Пока выводы делать очень рано – неизвестна даже причина возгорания, хотя, скорее всего, речь об обычной неисправности и, возможно, опять же, стандартных небольших нарушений техники безопасности при производстве работ, которые иногда вдруг завершаются трагедиями.

Но вот максимизация производства в целях удешевления продукта явно стала причиной гибели такого огромного числа животных.

К сожалению, трагедия приведёт и к удорожанию мясных продуктов – дело не в том, что 18 тысяч коров сократят рынок, а в том, что фермерам в США и Канаде придётся теперь проверять свои производства “от и до” и тратить средства на улучшение безопасности.