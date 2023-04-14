В Монреале открылась первая квебекская городская ферма по разведению рыб

До сих пор почти все продукты из рыбы приходят в Квебек из других провинций или же из других стран. И вот основана первая рыбная городская ферма – прямо в центре Монреаля.

Компания Opercule основала первую городскую ферму по разведению рыб в Квебеке. Эта ферма расположена на Marché Central Монреаля. В первую очередь компания начала разводить гольца (omble chevalier), но как обещают хозяева компании, они собираются разводить и другие виды рыб. Руководство фирмы подчёркивает, что ни в меню рыб, ни в воду не добавляются гормоны, антибиотики и химические продукты (чем часто грешат частные компании).

Главная цель нового производства позиционируется, как желание приблизить производство к потребителю, доставляя рыбу на стол покупателя в самом свежем виде. К тому, наверняка, сокращаются расходы на транспортировку продукта (хотя, скорее всего, аренда помещения в центре города тоже обходится подороже).

В настоящее время большая часть рыбы и рыбных продуктов, попадающих на стол монреальцев приходит из других стран – из Чили, из Перу, из Норвегии, например. Часть рыбы поставляется из других канадских провинций, и только минимум приходит от квебекских производителей и рыболовов.

Opercule признаёт, что её усилий и мощностей не хватит для обеспечения и насыщения рыбного рынка Монреаля – продукты будут поставляться в точки общепита Монреальского университета, с корорым уже заключён соответствующий контракт, и в десяток рыбных магазинов, не больше.

Так что, простор для развития городских рыбных ферм в Монреале большой. Потенциал есть, может быть, вам, дорогой читатель, имеет смысл задуматься о производстве.