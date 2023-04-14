Какие продукты рекомендуется потреблять как можно больше весной

В Квебеке весной всем нам не хватает витаминов. Не забывайте о самых полезных в это время продуктах.

Про весеннюю нехватку витаминов знают все. Особенно в таких странах, как Канада, где зимой солнышка нет вообще, а весной оно робко пробивается сквозь тяжёлые тучи, да и то, если ледяной дождь его не смоёт. Так что поправляем нехватку правильных элементов овощами и фруктами. Не суть важно, если овощи и фрукты долго ехали до Канады и долго вас дожидались на складе и магазинной полке. Точнее, важно, конечно, потому что часть витаминов пропадает, но полезные элементы всё же присутствуют даже в этих случаях — антиоксиданты, например.

Считается, что лучше покупать фрукты и овощи, которые подпадают под категорию «биопродуктов», то есть, якобы, они не подвергались воздействию химических удобрений и выросли на «чистой земле», но тут слухи разные ходят, не будем оценивать их правильность.

Как бы то ни было, весной настоятельно рекомендуется увеличить потребление следующих продуктов, которые, наверняка, сохраняют полезные свойства долгое время:

Чеснок. Спору нет, аромат изо рта после него бывает непревзойдённым, но против высокого давления, против мигрений, против бактерий и даже против глистов он весьма действенен, а все эти напасти чаще всего нападают на организм весной, когда тот ослаблен после болезни.

Спору нет, аромат изо рта после него бывает непревзойдённым, но против высокого давления, против мигрений, против бактерий и даже против глистов он весьма действенен, а все эти напасти чаще всего нападают на организм весной, когда тот ослаблен после болезни. Гранаты. Они богаты витамином С, они отличные антиоксиданты, способствующие омоложению клеток. Интересно, что витамин С в них сохраняется дольше и лучше, чем в другие фруктах.

Они богаты витамином С, они отличные антиоксиданты, способствующие омоложению клеток. Интересно, что витамин С в них сохраняется дольше и лучше, чем в другие фруктах. Оливковое масло — добавляйте его всюду и всегда, где только возможно. Оно сокращает плохой холестерол в крови (благодаря витамину Е) и оно полно хороших жиров (Омега-3). Кроме всего прочего помогает организму вырабатывать инсулин.

добавляйте его всюду и всегда, где только возможно. Оно сокращает плохой холестерол в крови (благодаря витамину Е) и оно полно хороших жиров (Омега-3). Кроме всего прочего помогает организму вырабатывать инсулин. Зёленый чай помогает удалять токсины и чистить организм. К тому же, он помогает уменьшать риск болезни Алзеймера.

помогает удалять токсины и чистить организм. К тому же, он помогает уменьшать риск болезни Алзеймера. Шоколад — о шоколаде рассказывать всегда приятно. А вкушать его ещё приятнее. Главное заключается в том, что шоколад помогает организму успешно сопротивляться старению клеток!

— о шоколаде рассказывать всегда приятно. А вкушать его ещё приятнее. Главное заключается в том, что шоколад помогает организму успешно сопротивляться старению клеток! Капуста во всех видах и всех разновидностей. Капуста весною не теряет свои полезные свойства — в ней содержится фосфор, кальций и другие элементы, которые не так уж легко убрать природным процессам. Для того, чтобы кости пожилого человека не стали хрупкими, ешьте капусты как можно больше!

во всех видах и всех разновидностей. Капуста весною не теряет свои полезные свойства — в ней содержится фосфор, кальций и другие элементы, которые не так уж легко убрать природным процессам. Для того, чтобы кости пожилого человека не стали хрупкими, ешьте капусты как можно больше! Виноград — ещё один фрукт, которые не теряет полезные свойства весной — он укрепляет кардиосистему и клетки. Заодно виноград препятствует появлению и углублению морщин!

— ещё один фрукт, которые не теряет полезные свойства весной — он укрепляет кардиосистему и клетки. Заодно виноград препятствует появлению и углублению морщин! Любые красные ягоды — клубника, малина, земляника (если найдёте её в Квебеке) — благодаря содержащимся в них элементах организм успешнее сопротивляется процессу старения.

Одним словом весна — не помеха полезным продуктам.