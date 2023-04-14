Рекордная жара в некоторых районах Квебека. Монреаль до рекорда жары не дотянул, но почуял лето

Над всем Квебеком безоблачное небо. Или почти над всем. Но радоваться наступившему лету рано. Весна ещё вернётся.

В четверг, не побоимся этого слова, жара обрушилась на почти всю территорию Квебека и, в частности на Монреаль, где в отдельных районах термометр показал 29 градусов жары, хотя, средняя температура по городу составила «всего лишь» 25-26 градусов. В других районах провинции была зарегистрирована жара в 30 градусов. Но Квебеку не удалось опередить провинцию Онтарио, которая коварно показала почти 31 градус в городе Петерборо.

В городе Гатино поставлен абсолютный рекорд жары для апреля — почти 30 градусов (предыдущий рекорд марта-апреля был установлен в 2012 году, когда в конце марта температура поднялась до 27,4 градусов тепла).

В Монреале рекорд жары устоял — предыдущий апрельский рекорд был установлен 11 апреля 1945 года, когда средняя температура достигла 27,2 градуса, а вот сегодня 26. Не дотянули! Хотя эти дни делят почётное второе место с апрельской температурой 1968 года, когда градусник поднялся до 26 градусов.

Рекордные температуры зарегистрированы и ряде районов Лорентид, и в Мориси, и в Лонадьер.

К глубочайшему сожалению большинства монреальцев в ближайшие дни всё же «похолодает», хотя говорить о морозе сложно — температуры будут сохраняться от 18 до 23 градусов до понедельника, когда начнётся настоящее похолодание, и градусник опустится до 10 градусов выше нуля. А потом снова жара, что радует. Может быть, нам даже лето пришлют в ближайшие месяцы, будем надеяться.