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Новости Около 450 вещей Горди Хоу выставлены на благотворительный аукцион

Около 450 вещей Горди Хоу выставлены на благотворительный аукцион

Виктория Христова Апр 14, 2023 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Около 450 вещей Горди Хоу выставлены на благотворительный аукцион отключены 29 Просмотров

Дети четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Горди Хоу Марти и Марк выставили почти 450 предметов, принадлежавших их отцу, ради благотворительности
Вещи Хоу до недавнего времени выставлялась в Зале хоккейной славы в Торонто как часть выставки, посвященной хоккеисту, включая его клюшку и шайбу, с помощью которых он забросил свою 801-ю и последний шайбу в регулярном сезоне, игровой инвентарь, олимпийский факел и спортивный костюм Игр в Ванкувере, а также несколько трофеев и наград НХЛ. Вырученные средства будут направлены в созданный женой Горди Хоу Коллин фонд, который помогает детям из малообеспеченных семей.
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“Цель нашей семьи – сохранить память о Горди и Коллин как можно дольше, и мы можем сделать это через этот фонд. Мама и папа всегда отдавали. Четверо детей – Мюррей, Марти, Кэти и я – поговорили с отцом много лет назад, и мы решили, что все эти вещи пойдут в фонд Хоу. Любые деньги, собранные от продажи, пойдут на благотворительность. Наша цель как семьи – отдавать. Мы хотим делать то, чему нас учили мама и папа – поступать правильно и помогать другим”, – сказал Марк Хоу.
Хоу является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, членом Зала хоккейной славы (1972). Он по шесть раз получал “Харт Трофи” (приз самому ценному игроку) и “Арт Росс Трофи” (самому результативному игроку регулярного сезона), 23 раза принимал участие в матче звезд НХЛ.

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