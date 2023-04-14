Около 450 вещей Горди Хоу выставлены на благотворительный аукцион

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“Цель нашей семьи – сохранить память о Горди и Коллин как можно дольше, и мы можем сделать это через этот фонд. Мама и папа всегда отдавали. Четверо детей – Мюррей, Марти, Кэти и я – поговорили с отцом много лет назад, и мы решили, что все эти вещи пойдут в фонд Хоу. Любые деньги, собранные от продажи, пойдут на благотворительность. Наша цель как семьи – отдавать. Мы хотим делать то, чему нас учили мама и папа – поступать правильно и помогать другим”, – сказал Марк Хоу.