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Новости Энергетическая инфраструктура Канады не пострадала от предполагаемых кибератак
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Энергетическая инфраструктура Канады не пострадала от предполагаемых кибератак

Виктория Христова Апр 14, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Энергетическая инфраструктура Канады не пострадала от предполагаемых кибератак отключены 27 Просмотров

Канадские энергетические компании не пострадали в результате действий хакеров, о которых сообщали ранее СМИ в связи с утечкой секретных документов разведывательных и оборонного ведомств США.

Канадские энергетические компании не пострадали в результате действий хакеров, о которых сообщали ранее СМИ в связи с утечкой секретных документов разведывательных и оборонного ведомств США. Об этом заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Торонто. Ее транслировали канадские телеканалы.

“Я могу подтвердить, что в результате кибератак не было никакого физического ущерба какой-либо энергетической инфраструктуре Канады”, – сказал Трюдо, отвечая на соответствующий вопрос. Премьер не стал уточнять, были ли такие атаки на самом деле.

Ранее было заявлено, что хакеры в 2023 году якобы могли получить доступ к инфраструктуре нескольких неназванных газовых компаний Канады и нанести им значительный ущерб. По его данным, такая информация содержалась в секретных документах разведывательных и оборонного ведомств США, об утечке которых ранее сообщали американские СМИ. Представители двух канадских газовых компаний – TC Energy и Enbridge – заявили, что их инфраструктура не подвергалась каким-либо хакерским атакам.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов.

По последним данным, кибератака все же была.

 

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