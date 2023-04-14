Центробанк Канады вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,5%

Центральный банк (ЦБ) Канады вновь сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении регулятора.

“Сегодня Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 4,5%”, – отмечается в заявлении. В пояснительной записке говорится, что “инфляция во многих странах замедляется на фоне снижения цен на энергоносители, нормализации глобальных цепочек поставок и ужесточения денежно-кредитной политики”.

ЦБ также отмечает, что рост мировой экономики “оказался сильнее, чем ожидалось”, в том числе в США и Европе. В то же время регулятор прогнозирует, что рост мировой экономики может замедлиться в ближайшие месяцы.

В начале года ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% на фоне высокой инфляции. В 2022 году по тем же причинам регулятор поднимал ставку семь раз. В начале 2022 года базовая ставка в Канаде составляла 0,25%.

Следующее плановое решение канадского ЦБ по ключевой ставке намечено на 7 июня.