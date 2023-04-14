Большинство канадцев, у которых нет собственного дома, “сдались”

Несмотря на значительное падение цен на жилье за последний год и множество мер федерального правительства, направленных на повышение доступности жилья, новый опрос показывает, что канадцев больше не воодушевляет выход на рынок жилья.

Несмотря на значительное падение цен на жилье за последний год и множество мер федерального правительства, направленных на повышение доступности жилья, новый опрос показывает, что канадцев больше не воодушевляет выход на рынок жилья.

Согласно результатам опроса Ipsos, проведенного специально для Global News и опубликованного в среду, около 63% канадцев, у которых нет собственного жилья, “отказались” от мысли когда-либо им владеть. Эта цифра аналогична аналогичному опросу, проведенному годом ранее.

Результаты показывают, что, хотя 76% респондентов считают, что владение домом – лучшая инвестиция, которую может сделать человек, почти семь из 10 говорят, что владение домом сейчас доступно только богатым.

Молодое поколение (в возрасте от 18 до 34 лет), скорее всего, согласится с тем, что владение домом – это большое достижение, но также и с тем, что это привилегия, предназначенная для богатых.

Шон Симпсон, старший вице-президент Ipsos, сообщил Global News, что канадцы все еще “расстроены” состоянием канадского рынка жилья.

“Есть ощущение, что, несмотря на то, что домовладение продолжает оставаться хорошей инвестицией и люди верят, что вам будет лучше в финансовом плане, если у вас есть собственный дом, что-то их сдерживает”, – говорит он.

Цены на жилье значительно снизились за последний год, при этом Канадская ассоциация недвижимости (CREA) сообщила о снижении на 19 процентов с максимумов пандемии в феврале 2022 года по сравнению с тем же месяцем этого года.

Но причиной этого снижения и общего охлаждения на рынке жилья стал резкий рост базовой процентной ставки Банка Канады, который повысил ставки по ипотечным кредитам и ограничил объем займов, которые канадцы могут себе позволить. Центральный банк взял условную паузу в повышении ставок после повышения своей учетной ставки до 4,5% с рекордно низких значений, которые вызвали всплеск активности на рынке жилья в первые два года пандемии COVID-19.

Около 71 процента респондентов, принявших участие в опросе, заявили, что высокие процентные ставки удерживают их на обочине рынка жилья. Трое из 10 заявили, что, по их мнению, сейчас самое подходящее время для первой покупки жилья.

“Несмотря на то, что за последний год у нас произошло снижение цен на жилье и что повышение процентных ставок выровнялось и, возможно, скоро, как мы надеемся, пойдет на спад, отношение не изменилось”, – говорит Симпсон.

В федеральном бюджете прошлого года был сделан ряд заявлений, направленных на повышение доступности жилья, хотя эксперты говорят, что влияние этих статей либо было приглушенным, его трудно измерить, либо еще не вступило в силу.

Безналоговый сберегательный счет First Home вступил в силу с 1 апреля, но большинство банков и финансовых учреждений, с которыми общался Global News, заявили, что они не будут готовы предложить этот счет канадцам к этой дате.

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